Лукашенко предложил построить в Азербайджане агрогородок по белорусскому опыту

От промкооперации до сотрудничества в области образования и спорта. Между Беларусью и Азербайджаном нет закрытых тем, об этом заявил Александр Лукашенко журналистам по итогам переговоров с Ильхамом Алиевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча прошла во дворце азербайджанского лидера «Загульба». Президенты полтора часа общались в формате «один на один». Затем к диалогу присоединились делегации. Стороны детально проанализировали развитие двусторонних отношений за последние годы, они развиваются динамично, и наметили пути дальнейшего сотрудничества. Азербайджан и Беларусь договорились наращивать торгово-экономическое сотрудничество и промкооперацию.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы обсудили все вопросы, закрытых тем не было. Это не только техника МТЗ – совместное производство, МАЗовской техники совместное производство, пожарной техники совместное производство. По производству лифтового оборудования, особенно старые лифты в советских домах надо менять – мы сохранили это производство. Мы готовы здесь вместе с нашими азербайджанскими друзьями производить эту технику.

В сельском хозяйстве большие программы. Начиная от поставки сюда элитного скота – коров прежде всего. Чтобы полностью удовлетворить потребности в молоко, мясе крупнорогатого скота. Мы поставим вам. Более того, мы готовы построить по опыту белорусскому агрогородок. И инфраструктуру всю, и рабочие места создать. То есть построить комплексы. А также помогать создавать фермерские хозяйства.

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