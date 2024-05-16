Прямой эфир

Как быстро и просто приготовить цезарь-блин? Рассказываем рецепт завтрака

16 мая 2024 12:40
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим цезарь-блин. Для приготовления нам понадобится куриное филе, одно отварное яйцо, мука, твердый сыр, соус «Цезарь», свежее куриное яйцо, помидор и соус «Барбекю».

Как быстро и просто приготовить цезарь-блин? Рассказываем рецепт завтрака-1

Приготовим тесто для блинов. Нам понадобится куриное яйцо, соль, вода – перемешиваем все. Добавляем три столовые ложки муки. Замешиваем густое тесто. Делаем это для того, чтобы избежать появление комочков. Добавляем немного растительного масла, чтобы блины не приставали к сковороде и были зажаристыми. Вкус блинов делаем нейтральным, потому что вкус будет формировать начинка.

Как быстро и просто приготовить цезарь-блин? Рассказываем рецепт завтрака-4

Также нам понадобится куриное филе. Мы его нарезаем на небольшие кусочки, которые можно будет быстро пожарить. Начинкой для нашего блина будет служить салат «Цезарь».

Как быстро и просто приготовить цезарь-блин? Рассказываем рецепт завтрака-7

Для маринада курицы я буду использовать соус «Барбекю». Это оригинальный соус с насыщенным вкусом и ароматом подкопченного чернослива. Запах дыма, немного сладковатый вкус соуса барбекю идеально дополнит жареное мясо и овощи, приготовленные на огне. Наряду с соусом «Барбекю» торговой марки «Золотая капля» выпускаются гастрономические соусы – кунжутный, терияки для обжарки. Каждый из этих соусов может превратить обычное блюдо в шедевр кулинарии и заслужить признание у самых требовательных гурманов. Простота использования и оригинальность вкусов – это все гастрономические соусы «Золотая капля». Производятся в удобной бутылочке, которую легко взять с собой на пикник, на дачу и даже на работу.

Как быстро и просто приготовить цезарь-блин? Рассказываем рецепт завтрака-10

Добавляем соус «Барбекю». Немного соли, свежемолотого перца. Перемешиваем. Также понадобится листья салата айсберг. Можно использовать листья салата ромен. Все ингредиенты подготовлены, осталось обжарить птицу и пожарить блинчики.

Как быстро и просто приготовить цезарь-блин? Рассказываем рецепт завтрака-13

Разогреваем сковородку и смазываем ее растительным маслом. Хорошенько прокаливаем ее для обжарки блинов. И ставим вторую сковородку, чтобы обжарить птицу. Также на нее добавляем растительное масло. И хорошенько разогреваем, чтобы запечатать мясо, чтобы оно было сочное. Сковородка разогрелась, наливаем тесто для блинов. Блинчики мы делаем тонкие, эластичные и обжариваем с двух сторон.

Как быстро и просто приготовить цезарь-блин? Рассказываем рецепт завтрака-16

Вторая сковородка тоже разогрелась, выкладываем мясо. Птица готовится буквально по 1,5-2 минуты с каждой стороны. Она уже готова. И блинчики обжариваем по минутке с каждой стороны на очень горячей сковородке. После того как блины и птица обжарены, можно приступать к сбору цезарь-блина.

Как быстро и просто приготовить цезарь-блин? Рассказываем рецепт завтрака-19

Беру блин, немного соуса, смазываю блин. Листья салата, обжаренная птица, сверху укладываю помидоры, отварное яйцо. Сверху – сыр на мелкую терку.

Как быстро и просто приготовить цезарь-блин? Рассказываем рецепт завтрака-22

Сворачиваем блинчик. Закрываем в виде кулька, чтобы слегка были видны все ингредиенты. И так продолжаем с остальными. Вот такое красочное аппетитное блюдо легко приготовить в домашних условиях.

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