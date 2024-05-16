Как быстро и просто приготовить цезарь-блин? Рассказываем рецепт завтрака

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Приготовим цезарь-блин. Для приготовления нам понадобится куриное филе, одно отварное яйцо, мука, твердый сыр, соус «Цезарь», свежее куриное яйцо, помидор и соус «Барбекю».

Приготовим тесто для блинов. Нам понадобится куриное яйцо, соль, вода – перемешиваем все. Добавляем три столовые ложки муки. Замешиваем густое тесто. Делаем это для того, чтобы избежать появление комочков. Добавляем немного растительного масла, чтобы блины не приставали к сковороде и были зажаристыми. Вкус блинов делаем нейтральным, потому что вкус будет формировать начинка.

Также нам понадобится куриное филе. Мы его нарезаем на небольшие кусочки, которые можно будет быстро пожарить. Начинкой для нашего блина будет служить салат «Цезарь».

Для маринада курицы я буду использовать соус «Барбекю». Это оригинальный соус с насыщенным вкусом и ароматом подкопченного чернослива. Запах дыма, немного сладковатый вкус соуса барбекю идеально дополнит жареное мясо и овощи, приготовленные на огне. Наряду с соусом «Барбекю» торговой марки «Золотая капля» выпускаются гастрономические соусы – кунжутный, терияки для обжарки. Каждый из этих соусов может превратить обычное блюдо в шедевр кулинарии и заслужить признание у самых требовательных гурманов. Простота использования и оригинальность вкусов – это все гастрономические соусы «Золотая капля». Производятся в удобной бутылочке, которую легко взять с собой на пикник, на дачу и даже на работу.

Добавляем соус «Барбекю». Немного соли, свежемолотого перца. Перемешиваем. Также понадобится листья салата айсберг. Можно использовать листья салата ромен. Все ингредиенты подготовлены, осталось обжарить птицу и пожарить блинчики.

Разогреваем сковородку и смазываем ее растительным маслом. Хорошенько прокаливаем ее для обжарки блинов. И ставим вторую сковородку, чтобы обжарить птицу. Также на нее добавляем растительное масло. И хорошенько разогреваем, чтобы запечатать мясо, чтобы оно было сочное. Сковородка разогрелась, наливаем тесто для блинов. Блинчики мы делаем тонкие, эластичные и обжариваем с двух сторон.

Вторая сковородка тоже разогрелась, выкладываем мясо. Птица готовится буквально по 1,5-2 минуты с каждой стороны. Она уже готова. И блинчики обжариваем по минутке с каждой стороны на очень горячей сковородке. После того как блины и птица обжарены, можно приступать к сбору цезарь-блина.

Беру блин, немного соуса, смазываю блин. Листья салата, обжаренная птица, сверху укладываю помидоры, отварное яйцо. Сверху – сыр на мелкую терку.