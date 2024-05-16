Алиев: ни у кого не вызывает сомнения, что Беларусь и Азербайджан – это два надёжных друга

В отношениях Минска и Баку нет закрытых тем, стороны одинаково понимают мир и куда он движется. Об этом заявил глава белорусского государства на переговорах с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Состоялся обстоятельный разговор в узком составе по многим вопросам двусторонней повестки дня, а также по региональным и международным вопросам. Был подтвержден стратегический характер отношений двух стран, подчеркнул Ильхам Алиев.