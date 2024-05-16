Оказывал первую медпомощь раненым бойцам, получил много наград. «Незабытые истории»

По воспоминаниям прадедушки, его отец Павел в 1935 году один из первых вступил в колхоз «Доброволец» на Брянщине в дер. Саранчино, умер в 1937 году. Помимо него, в семье было еще двое детей, всю заботу о которых взяла на себя его мама Лукерья и Егор. Но началась война. 12 августа 1941 года в возрасте 18 лет мой прадедушка был призван в армию. Немцы дошли и до его дер. Саранчино, которую вместе с соседним населенным пунктом сожгли. Перед сожжением деревни Егор вместе с другом ушел в партизанский отряд.

Так, мой прадедушка Егор Павлович Бибиков, русский по национальности, которому в этом году исполняется 101 год со дня рождения, рассказал о войне и жизни в 1990-е годы.

Большинство героев моего рассказа я не знала. Но во мне их гены, течет их кровь. А память о них передалась и моему поколению. Приоткрыть завесу их героического подвига, жертвенности стало возможным благодаря воспоминаниям их родных и близких, сослуживцев, печатным и официальным документам.

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собирает летопись из личных семейных историй.

В последующие 1,5 года до сентября 1943 года мой прадедушка воевал в тылу врага на оккупированной фашистами советской территории в Хинельских лесах Брянской области – в краю партизанской славы. Так, 13 марта 1942 года прадедушка был зачислен в партизанский отряд им. Фрунзе партизанской бригады им. Фрунзе (сформирован 22.07.1941 года численностью 28 человек). В последующем и до соединения с Красной армией воевал в партизанском отряде им. Андреева партизанской бригады им. Фрунзе.

Находясь в партизанском отряде, прадедушка описывал свою встречу в Хинельских лесах с легендарным руководителем партизанского движения в Украине, дважды Героем Советского Союза генерал-майором Сидором Артемьевичем Ковпаком: «Я был 2-м номером пулеметного расчета в партизанском отряде, затем первым номером. К этому времени (декабрь 1941 года) Ковпак ушел из наших Хинельских лесов в глубокий рейд. Я остался в отряде им. Фрунзе, вступил в комсомол. В десятых числах марта 1942-го Ковпак снова вернулся в Хинельские леса, а потом окончательно ушел из них».

С освобождением Брянской области, соединившись с рядами Красной армии, прадедушка продолжил свой боевой путь, освобождал Беларусь. В частности, 24 февраля 1944 года в ходе наступательной Рогачевско-Жлобинской операции войск 1-го Белорусского фронта под командованием генерала армии К.К. Рокоссовского был освобожден г. Рогачев, где, разгромив фашистскую группу армии «Центр», Е.П. Бибиков был тяжело ранен. Из его воспоминаний: «Под Рогачевом ранило. Попал в госпиталь, лечился. Затем были Барановичи, Слоним, Волковыск, лечение в дер. Павловщина, затем Белосток».

У прадедушки были многочисленные ранения, которые кровоточили и гноились. Сослуживцы уже и не верили в его выздоровление и оставили его на постой у местных жителей в дер. Павловщина Волковысского района Гродненской области. Здесь дедушку выхаживала моя прабабушка, 17-летняя Прохор (в последующем Бибикова) Любовь Михайловна. По ее воспоминаниям, прадедушка был нашпигован осколками, как изюмом пирог, многочисленные раны постоянно гноились, ему требовался непрерывный и тщательный уход. Но благодаря заботе Любови Егор пошел быстро на поправку.

После выздоровления прадедушка освобождал Варшаву. С февраля 1945 года и до самой Победы прадедушка выполнял боевые задачи в качестве телефониста 142-го легкоартиллерийского полка 65-й легкой артиллерийской бригады го Белорусского фронта (в последующем в составе 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Г.К. Жукова). По его воспоминаниям: «Воевал сначала у Рокоссовского, потом у Жукова связистом в артиллерии».

Так, после боев за освобождение Варшавы, с 10 февраля по 4 апреля 1945 года Е.П. Бибиков участвовал в Восточно-Померанской стратегической наступательной операции с освобождением 28 марта 1945 года г. Гдыня, с разгромом и окружением немецкой группы армии «Висла».

Именно в день начала стратегической наступательной операции на берегах р. Вислы в районе польской деревни Обер-Сартовиц мой прадедушка рядовой Егор Павлович Бибиков 10 февраля 1945 года при расширении плацдарма западнее р. Висла под артиллерийско-минометным огнем противника устранил повреждения в трех телефонных аппаратах и оказал первую медицинскую помощь двум раненым бойцам, за что секретным приказом от имени Президиума Верховного совета СССР 13 февраля 1945 года был награжден медалью «За боевые заслуги».

В составе 1428-го легкоартиллерийский полка прадедушка принял свой последний в его жизни самый тяжелый и кровавый бой – за г. Берлин, в ходе Берлинской наступательной операции в составе 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Г.К. Жукова.

Уже 17 апреля 1945 года его полк штурмовал «Зееловские высоты», 23-24 апреля обеспечивал форсирование р. Шпрее на окраинах Берлина, с 27 по 30 апреля неся значительные потери, героически сражался не на жизнь, а на смерть в уличных боях в фашистском логове – в Берлине, в битве за берлинский Ангальский вокзал, где его полк, ведя огонь прямой наводкой, квартира за квартирой, дом за домом подавлял сопротивление противника, обеспечив продвижение нашей пехоте.

6 мая 1945 года Егор, раненный и контуженный, встретил свои 22 года в Берлине, непобежденным героем-победителем, пройдя через все горнила и жернова Великой Отечественной войны.

За участие в Великой Отечественной войне Егор Павлович Бибиков был награжден боевыми наградами и медалями: «Партизану Отечественной войны II степени», «За боевые заслуги» (13.02.1945 года), «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы» (09.05.1945 года), «За освобождение Варшавы» (09.06.1945 года), «За взятие Берлина» (09.06.1945 года), орденом «Отечественной войны I степени» (06.04.1985 года), а также Благодарностями Верховного Главнокомандующего тов. Сталина И.В.: «За прорыв обороны немцев и наступлением на Берлин», «За овладение столицей Германии».

Мой прадедушка Егор Павлович Бибиков всю свою послевоенную жизнь жил в ставшей для него родной Беларуси в дер. Павловщина, восстанавливал разрушенную Беларусь и трудился в местном колхозе, никогда больше не брал в руки оружие, но всегда любил носить обычную солдатскую форму, а также очень любил читать мемуары маршала Г.К. Жукова.