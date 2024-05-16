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18 мая стартует летний музыкально-туристический сезон в Минске. Чем удивят организаторы в 2024-м?

16 мая 2024 12:43
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Насладиться волшебной мелодией можно на улицах любимого Минска. В историческом центре столицы 18 мая стартует долгожданный и уже традиционный музыкально-туристический сезон. Чем организаторы будут удивлять гостей и жителей города, узнали из первых уст.

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Светлана Силич, начальник отдела учреждений культуры управления культуры Мингорисполкома, и Павел Дворецкий, директор государственного учреждения «Минскконцерт».

18 мая стартует летний музыкально-туристический сезон в Минске. Чем удивят организаторы в 2024-м?-1

Светлана Силич, начальник отдела учреждений культуры управления культуры Мингорисполкома:
Летний музыкально-туристический сезон начнет работу 18 мая – это большой финал музыкального проекта, который получил грант.

18 мая стартует летний музыкально-туристический сезон в Минске. Чем удивят организаторы в 2024-м?-4

Павел Дворецкий, директор государственного учреждения «Минскконцерт»:
Грант получило учреждение «Минскконцерт» на реализацию нашего замысла совместно с оркестром имени Финберга под руководством Максима Рассохи. Мы финалом, гала-концертом открываем летний музыкально-туристический сезон. Основная цель этого проекта – показать, что есть не только в Минске талантливые дети. Они есть во всей республике. Популяризация детского творчества.

Участники детской школы искусств выступают под сопровождение оркестра в роли профессиональных солистов с профессиональными музыкантами на одной площадке.

18 мая стартует летний музыкально-туристический сезон в Минске. Чем удивят организаторы в 2024-м?-7

Екатерина Яцкевич, ведущая:
Где можно будет увидеть уличных музыкантов?

Павел Дворецкий:
Уличные музыканты – это проект «Пешеходка», который сейчас уже действует круглогодично, но со стартом летнего музыкально-туристического сезона мы вдохнем в него более творческую, активную, инициативную жизнь. Уличные музыканты выступают на территории Верхнего города – это улицы Герцена, Музыкальный переулок, набережная Троицкого предместья и на улице Раковская, 25.

Чем удивят зрителей на Театральном дворике и в дни национальных культур? Смотрите в видео.

# Музыка # общество # Павел Дворецкий # Александра Каштанова # Екатерина Яцкевич # Александр Меженный

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