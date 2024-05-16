18 мая стартует летний музыкально-туристический сезон в Минске. Чем удивят организаторы в 2024-м?

Насладиться волшебной мелодией можно на улицах любимого Минска. В историческом центре столицы 18 мая стартует долгожданный и уже традиционный музыкально-туристический сезон. Чем организаторы будут удивлять гостей и жителей города, узнали из первых уст.

Павел Дворецкий, директор государственного учреждения «Минскконцерт»:

Грант получило учреждение «Минскконцерт» на реализацию нашего замысла совместно с оркестром имени Финберга под руководством Максима Рассохи. Мы финалом, гала-концертом открываем летний музыкально-туристический сезон. Основная цель этого проекта – показать, что есть не только в Минске талантливые дети. Они есть во всей республике. Популяризация детского творчества.

Участники детской школы искусств выступают под сопровождение оркестра в роли профессиональных солистов с профессиональными музыкантами на одной площадке.