18 мая стартует летний музыкально-туристический сезон в Минске. Чем удивят организаторы в 2024-м?
Насладиться волшебной мелодией можно на улицах любимого Минска. В историческом центре столицы 18 мая стартует долгожданный и уже традиционный музыкально-туристический сезон. Чем организаторы будут удивлять гостей и жителей города, узнали из первых уст.
Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Светлана Силич, начальник отдела учреждений культуры управления культуры Мингорисполкома, и Павел Дворецкий, директор государственного учреждения «Минскконцерт».
Светлана Силич, начальник отдела учреждений культуры управления культуры Мингорисполкома:
Летний музыкально-туристический сезон начнет работу 18 мая – это большой финал музыкального проекта, который получил грант.
Павел Дворецкий, директор государственного учреждения «Минскконцерт»:
Грант получило учреждение «Минскконцерт» на реализацию нашего замысла совместно с оркестром имени Финберга под руководством Максима Рассохи. Мы финалом, гала-концертом открываем летний музыкально-туристический сезон. Основная цель этого проекта – показать, что есть не только в Минске талантливые дети. Они есть во всей республике. Популяризация детского творчества.
Участники детской школы искусств выступают под сопровождение оркестра в роли профессиональных солистов с профессиональными музыкантами на одной площадке.
Екатерина Яцкевич, ведущая:
Где можно будет увидеть уличных музыкантов?
Павел Дворецкий:
Уличные музыканты – это проект «Пешеходка», который сейчас уже действует круглогодично, но со стартом летнего музыкально-туристического сезона мы вдохнем в него более творческую, активную, инициативную жизнь. Уличные музыканты выступают на территории Верхнего города – это улицы Герцена, Музыкальный переулок, набережная Троицкого предместья и на улице Раковская, 25.
Чем удивят зрителей на Театральном дворике и в дни национальных культур? Смотрите в видео.