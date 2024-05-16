Ильхам Алиев: в Беларуси есть очень хороший опыт градостроительства, современные технологии

От промкооперации до сотрудничества в области образования и спорта. Между Беларусью и Азербайджаном нет закрытых тем, об этом заявил Александр Лукашенко журналистам по итогам переговоров с Ильхамом Алиевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ильхам Алиев, Президент Азербайджана: Масштаб работ, которые мы осуществляем и будем осуществлять, грандиозный. По существу приходится с нуля восстанавливать территорию, инфраструктуру, жилье, общественные здания. Поэтому мы приглашаем белорусские компании активно подключиться к этой работе. В Беларуси есть очень хороший опыт градостроительства, современные технологии, об этом тоже мы сегодня говорили, опыт строительства агрогородков.

По итогам официальных переговоров подписан пакет международных документов. После главы государств посетили выставку Caspian Agro. Там они ознакомились с экспозициями Беларуси и Азербайджана, изучив потенциал предприятий и перспективные направления сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса.

Параллельно в выставочном центре Баку проходит еще один международный форум – InterFood Azerbaijan. Вместе они стали крупнейшей сельскохозяйственной площадкой в регионе. Выставки объединили около 500 компаний из 38 стран. Беларусь представляет здесь свою продукцию уже пятый год подряд. Всего же свои национальные павильоны открыли 15 государств. В первый день выставки белорусские производители достигли соглашений на 54 миллиона долларов.

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