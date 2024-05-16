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Ильхам Алиев: в Беларуси есть очень хороший опыт градостроительства, современные технологии

16 мая 2024 13:57
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От промкооперации до сотрудничества в области образования и спорта. Между Беларусью и Азербайджаном нет закрытых тем, об этом заявил Александр Лукашенко журналистам по итогам переговоров с Ильхамом Алиевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко предложил построить в Азербайджане агрогородок по белорусскому опыту.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил Беларуси принять участие в послевоенном восстановлении территорий.

Ильхам Алиев: в Беларуси есть очень хороший опыт градостроительства, современные технологии-1

Ильхам Алиев, Президент Азербайджана:
Масштаб работ, которые мы осуществляем и будем осуществлять, грандиозный. По существу приходится с нуля восстанавливать территорию, инфраструктуру, жилье, общественные здания. Поэтому мы приглашаем белорусские компании активно подключиться к этой работе. В Беларуси есть очень хороший опыт градостроительства, современные технологии, об этом тоже мы сегодня говорили, опыт строительства агрогородков.

Ильхам Алиев: в Беларуси есть очень хороший опыт градостроительства, современные технологии-4

По итогам официальных переговоров подписан пакет международных документов. После главы государств посетили выставку Caspian Agro. Там они ознакомились с экспозициями Беларуси и Азербайджана, изучив потенциал предприятий и перспективные направления сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса.

Параллельно в выставочном центре Баку проходит еще один международный форум – InterFood Azerbaijan. Вместе они стали крупнейшей сельскохозяйственной площадкой в регионе. Выставки объединили около 500 компаний из 38 стран. Беларусь представляет здесь свою продукцию уже пятый год подряд. Всего же свои национальные павильоны открыли 15 государств. В первый день выставки белорусские производители достигли соглашений на 54 миллиона долларов.

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# Беларусь-Азербайджан # общество # Александр Лукашенко # Ильхам Алиев

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