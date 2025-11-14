Лукашенко предложил неимоверные деньги учёным, если закончат важный проект – какой?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Прошу доложить, какие меры приняты по увеличению электропотребления, результаты, предложения по дальнейшему развитию электроэнергетики, связанных с ней отраслей. Какие результаты? Например, майнинг криптовалют, электротранспорт, строительство жилья с электроотоплением, акцент на перспективы загрузки действующих и новых мощностей. Но я еще раз напоминаю, нам надо людям строить комфортное жилье, чтобы отопление было электрическим. Это вообще чудо.

Ну, и экономику надо же развивать. Надо развивать, а без электрической энергии какая экономика? Мы же машиностроительная страна. Да и в сельском хозяйстве. Мы практически везде можем перевести наш транспорт в сельском хозяйстве вообще по стране на электричество.

Вот мне главный академик наш пообещал, что он сделает электробатарею – все, мы не будем эти ячейки в Китае или где-то покупать. Произведем свои, тем более до тебя председатель говорил, что вот почти уже произвели, тебе только осталось закончить эту работу. Вот это будет прорыв, вот пусть наши ученые покажут свою прыть. Получите неимоверные деньги за это. Тем более, это же не новинка.

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