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Новости по тегу #Государственная политика в области промышленности

Лукашенко: машиностроение выступает мощным двигателем экономического прогресса Беларуси
27 сентября 2026 07:35

Лукашенко: машиностроение выступает мощным двигателем экономического прогресса Беларуси

Новинку оценили в Китае и США! Как белорусское кондитерское предприятие покоряет мировые рынки
03 сентября 2026 15:05

Новинку оценили в Китае и США! Как белорусское кондитерское предприятие покоряет мировые рынки

Как развивается промышленность в Минске и за счет чего обеспечивается технологический суверенитет? Мнение
21 августа 2026 14:30

Как развивается промышленность в Минске и за счет чего обеспечивается технологический суверенитет? Мнение

В Беларуси установлены требования по локализации отдельных позиций товаров легкой промышленности
14 июля 2026 18:55

В Беларуси установлены требования по локализации отдельных позиций товаров легкой промышленности

Лукашенко предложил неимоверные деньги учёным, если закончат важный проект – какой?
14 ноября 2025 17:58

Лукашенко предложил неимоверные деньги учёным, если закончат важный проект – какой?

Беларусь сможет продавать свои товары в любых условиях – Игорь Цыбулько
29 сентября 2025 16:16

Беларусь сможет продавать свои товары в любых условиях – Игорь Цыбулько

Почему Беларусь так сильна в промышленности? Смотрите в «Большом городе»
27 сентября 2025 08:27

Почему Беларусь так сильна в промышленности? Смотрите в «Большом городе»

Турчин: цель правительства заключается в сбалансированном росте экономике
23 сентября 2025 13:33

Турчин: цель правительства заключается в сбалансированном росте экономике

Продукция предприятий Минпрома Беларуси поставляется в 150 стран мира
29 сентября 2024 07:47

Продукция предприятий Минпрома Беларуси поставляется в 150 стран мира

Лукашенко: перед работниками промышленности стоят задачи по укреплению технологического суверенитета страны
29 сентября 2024 07:31

Лукашенко: перед работниками промышленности стоят задачи по укреплению технологического суверенитета страны

Итоги совещания по вопросам промышленности – какие задачи поставил Лукашенко?
22 июля 2024 17:56

Итоги совещания по вопросам промышленности – какие задачи поставил Лукашенко?

Лукашенко: ситуация в промышленности складывается неплохо, но это не повод почивать на лаврах
22 июля 2024 16:42

Лукашенко: ситуация в промышленности складывается неплохо, но это не повод почивать на лаврах