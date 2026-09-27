Новости по тегу #Государственная политика в области промышленности

В Беларуси чествуют тех, кто превращает металл и инженерную мысль в реальную экономическую мощь страны. День машиностроителя – это праздник сотен тысяч инженеров, конструкторов и рабочих, благодаря которым бренд «Сделано в Беларуси» знают на всех континентах.
Только в 2026 году в центральном регионе планируют реализовать более 90 масштабных инвестиционных проектов на общую сумму порядка 3 миллиардов рублей.
Как развивается индустриальный комплекс столицы и за счет сего обеспечивается технологический суверенитет? Какая стратегия заложена в будущее минской промышленности? Об этом поговорили с гостем.
В Беларуси вступило в силу постановление Совмина, которое призвано упростить белорусским предприятиям легпрома допуск к крупным государственным тендерам и полностью снять бюрократические барьеры.
«Вот это будет прорыв, вот пусть наши ученые покажут свою прыть», – отметил Президент на совещании, обращаясь к Владимиру Каранику.
«Условия будут меняться. И наша задача – научиться реагировать на них более оперативно, чем эти условия позволяют себе меняться. И пока у нас это получается», – рассказал представитель белорусского Минпрома.
28 сентября в стране отметят День машиностроителя. О достижениях Беларуси поговорим в ток-шоу «Большой город».
«Правительство очень интенсивно работает в этом направлении. Мы работаем с нашими партнерами по ЕАЭС, с Российской Федерацией. Есть ряд договоренностей, которые позволяют нам с определенным оптимизмом смотреть вперед».
«Никто из предприятий не стоит на месте, все развиваются», – заявил Александр Огородников, первый заместитель министра промышленности.
Министерству промышленности Беларуси – 30 лет. С юбилейной датой работников и ветеранов Минпрома, а также всех сотрудников машиностроительного комплекса страны с профессиональным праздником – Днем машиностроителя – поздравил глава государства.
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