Лукашенко назвал Островец золотым стандартом для развития райцентров

Атомная станция в Островце полностью изменила облик энергетики страны. Об этом 14 ноября заявил Президент Беларуси на совещании о результатах работы БелАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наш путь предполагал и предполагает безопасность. Она во главе угла была и есть на каждом этапе. Сам проект первой БелАЭС был новым для «Росатома», а стал витринными. Потому логично, что обе стороны заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве. Витринным стал и Островец. Из медвежьего угла он превратился в самый молодой и в самый перспективный город страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Островец, где построена наша первая АЭС, приобрел статус современного и перспективного города. Численность населения в нем увеличилась почти вдвое – было 8 тысяч, сейчас – 15. По благоустройству инженерной инфраструктуры и уровню доходов – в тройке лидеров по всему региону. Мы считаем вообще Островец золотым стандартом для развития районных центров. То есть атомная станция – это важнейший драйвер реального развития на десятилетия вперед. В контексте сегодняшнего разговора мы должны это особо учитывать.

Отсутствие кадрового голода подтверждают и на самой станции. Там средний возраст сотрудников – до 40 лет. И что приятно, это наши люди. Выпускники белорусских вузов и ссузов.

Сергей Бобович, генеральный директор государственного предприятия «Белорусская АЭС»:

Очень важный здесь вопрос подготовки персонала, чтобы для следующего объекта персонал был. То есть это основная задача.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Ну, а школу вы уже здесь организовали?

Сергей Бобович:

Да, но пока мы отрабатываем и сильно отрабатываем для своих молодых специалистов. Это очень важно. Имея такой потенциал, то есть мы очень-очень сильно хотим, чтобы молодежь не просто работала здесь, чтобы они здесь созидали, чтобы они защищали диссертации. Здесь очень много тематик, здесь лучшие вузы у нас представлены, лучшие студенты, выпускники. Поэтому открыты все возможности сегодня для того, чтобы мы развивались.

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