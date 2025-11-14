Лукашенко: атомная станция кардинально изменила облик белорусской энергетики
Атомная станция в Островце полностью изменила облик энергетики страны. Об этом 14 ноября заявил Президент Беларуси на совещании о результатах работы БелАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко отметил: пять лет назад Беларусь вступила в новую эру – теперь собственная атомная генерация обеспечивает энергетическую безопасность государства.
Строительство АЭС позволило полностью отказаться от импорта электроэнергии – это ежегодная экономия более 1 миллиарда 600 миллионов долларов. При этом страна вырабатывает достаточно энергии для промышленности и населения, а потребление продолжает расти: за последние пять лет оно увеличилось на 6 миллиардов киловатт-часов.
Президент подчеркнул и экологический эффект проекта: выбросы парниковых газов сократились более чем на 26 миллионов тонн. А строительство станции стало ключевым фактором превращения Беларуси в высокотехнологичное и энергонезависимое государство.
И хотя соседние страны критиковали стройку, сегодня многие смотрят на проект с интересом. Пример – Литва: закрыв Игналинскую АЭС, теперь сталкивается с дорогостоящим демонтажем, который растянется на 15 лет и обойдется почти в полмиллиарда евро.
И главное: на сегодняшнем совещании были приняты важные решения о дальнейшем развитии атомной энергетики в Беларуси – речь идет о строительстве третьего энергоблока БелАЭС. Это новый шаг к усилению энергетической безопасности и технологическому прогрессу страны.
Энергия будущего в репортаже Алены Сыровой.
Пять лет прошло с момента ввода БелАЭС в эксплуатацию. Представляете, пять? Сегодня уже не слышно вопросов из серии: зачем она нужна? Напротив, рассказывают о том, как нам с ней хорошо жить стало. Страна обеспечивает себя электроэнергией на 40 %. Мы не импортируем ее, развиваем отрасли, компетенции, развиваем регион! 80 % белорусов положительно оценивают решение о строительстве станции, а на начальном этапе строительства скептиков числилось куда больше. Сейчас кажется, будто и не было все тех сомнений, которым пришлось противостоять. И лично Президенту Беларуси. Сегодня, когда речь идет о дальнейшем развитии атомной энергетики, об этом особенно приятно говорить.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сооружение АЭС не только укрепило нашу энергетическую безопасность, но и определило дальнейшее развитие Беларуси как высокотехнологичного государства. Если хотите, наличие у страны собственной атомной станции – это в определенном смысле способ обеспечения суверенитета и независимости.
Кроме того, атомная станция кардинально изменила облик белорусской энергетики. В рамках интеграции БелАЭС в энергосистему реализована масштабная программа модернизации электросетей. В стране сформирована новая отрасль экономики, созданы необходимая инфраструктура и современная система подготовки кадров – всего этого мы не имели. За годы реализации национальной ядерной энергетической программы нами накоплены уникальные компетенции по вопросам проектирования, сооружения, эксплуатации и обслуживания объектов атомной энергетики.
Лукашенко: новые возможности для экономики с атомной энергетикой видим не только мы, это глобальный тренд.