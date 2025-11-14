Лукашенко: атомная станция кардинально изменила облик белорусской энергетики

Атомная станция в Островце полностью изменила облик энергетики страны. Об этом 14 ноября заявил Президент Беларуси на совещании о результатах работы БелАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко отметил: пять лет назад Беларусь вступила в новую эру – теперь собственная атомная генерация обеспечивает энергетическую безопасность государства.

Строительство АЭС позволило полностью отказаться от импорта электроэнергии – это ежегодная экономия более 1 миллиарда 600 миллионов долларов. При этом страна вырабатывает достаточно энергии для промышленности и населения, а потребление продолжает расти: за последние пять лет оно увеличилось на 6 миллиардов киловатт-часов.

Президент подчеркнул и экологический эффект проекта: выбросы парниковых газов сократились более чем на 26 миллионов тонн. А строительство станции стало ключевым фактором превращения Беларуси в высокотехнологичное и энергонезависимое государство.

И хотя соседние страны критиковали стройку, сегодня многие смотрят на проект с интересом. Пример – Литва: закрыв Игналинскую АЭС, теперь сталкивается с дорогостоящим демонтажем, который растянется на 15 лет и обойдется почти в полмиллиарда евро.

И главное: на сегодняшнем совещании были приняты важные решения о дальнейшем развитии атомной энергетики в Беларуси – речь идет о строительстве третьего энергоблока БелАЭС. Это новый шаг к усилению энергетической безопасности и технологическому прогрессу страны.