Лукашенко приказал разобраться с очередями на маршрутки: надо заменить автобусами

Но прежде чем говорить о чем-то новом – а совещание во Дворце Независимости как раз и было приурочено к обсуждению, быть или не быть второй АЭС – нужно понять, в полной ли мере мы используем то, что у нас есть сегодня? И где возможно внедрить еще больше? Прежде всего, организуя комфортную жизнь белорусам. От жилья до транспорта, притом не только пассажирского. Хотя с него Президент и начал.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Развивается электротранспорт, причем не только в крупных городах. Пилотные проекты по переводу общественного транспорта на электрические внедрены в Жодино, Новополоцке и Шклове. А в целом на сегодня в стране эксплуатируется более 44 тысяч электромобилей и насчитывается свыше 1 870 зарядных станций.

Недавно я, по-моему, с вами разговаривал. Удивляет, какие-то очереди на маршрутки. Ну, слушайте, что вы над людьми издеваетесь? Для чего мы в Шклове, в Новополоцке устанавливали эти электробусы? Мы что, не можем заменить эти маршрутки, Александр Генрихович [Турчин, премьер-министр Беларуси – прим. ред.], автобусами? Надо заменить и все! Например, если мне пришлось бы ехать, не говоря уже там про Алену или Игоря, мы с удовольствием поедем на автобусе. Ну, потеряем мы две минуты, но живы будем и здоровы.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

Принято решение, 15 автобусов в ближайшее время…

Александр Лукашенко:

Я имею в виду, что в сетях люди обижаются. Стоят, особенно в час пик, по 150 метров, как они пишут, в очередях, чтобы втиснуться в эту маршрутку вонючую. Надо поставить вплоть до того, что не только на двигателях внутреннего сгорания автобусы, но электробусы поставить и пусть идут.

От Шклова до Могилева дальше, чем отсюда до Жодина. С удовольствием люди поедут, комфортно, воздухом дышат в этом автобусе, не сидят там зажавшись. Ну что это, мои опять указания нужны? Надо видеть, чем люди живут, мы запросто это можем сделать, и это окупаемый проект.

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