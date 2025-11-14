Беларусь и Россия унифицируют законы в социальной сфере

14 ноября на заседании комиссии по труду и социальной политике Парламентского собрания Союзного государства обсудили процесс унификации законодательства двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он беспрерывный и направлен на повышение эффективности социальной политики.

Сейчас в Беларуси ведется работа по подготовке изменений и дополнений в Трудовой кодекс. Нормы, которые позитивно используются в России, будут внедрены в этот документ. Ирина Костевич, заместитель председателя комиссии по труду и социальной политике Парламентского собрания Союза Беларуси и России, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Это те нормы, которые касаются семей, где воспитывают детей-инвалидов и родители работают на экономику своих стран. Предоставление возможности суммирования свободных от работы дней. Это как альтернативная норма, которая позволит действительно им решить свои социально-бытовые вопросы, пройти дополнительную реабилитацию со своими детками, и это норма, которая действительно заслуживает внимания.