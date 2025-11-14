На спецплощадках размещены более 1300 оставшихся в Беларуси литовских фур

Все оставшиеся в нашей стране литовские фуры, выезд которым в Литву запрещен с 10 ноября до открытия литовской стороной границы с Беларусью, размещены на специальных площадках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На территории, которая охраняется таможенными органами, размещены более 1300 литовских грузовиков. Таким образом, водители могут переждать пограничный кризис в цивилизованных условиях, а главное, в безопасности, а не на обочине. Кроме того, принятые белорусской стороной меры позволили вернуть порядок на дорогах вблизи пунктов пропуска. Очереди из сотен фур создавали неудобства другим водителям, из-за этого возрастал риск ДТП.

Дмитрий Резенков, начальник УВД Гродненского облисполкома:

По указанию министра внутренних дел Республики Беларусь сотрудники Госавтоинспекции Гродненщины сопроводили литовские грузовики, скопившиеся в приграничье, на специально оборудованные охраняемые стоянки. Также на дорогах скопились бесхозно брошенные прицепы и полуприцепы литовской регистрации, без тягачей. Указанные транспортные средства располагались хаотично, создавая угрозу безопасности движения и предпосылки для совершения ДТП. В этой связи глава милицейского ведомства поручил эвакуировать их на охраняемые стоянки. В настоящее время этот процесс завершен. Подъездные пути к пункту пропуска «Каменный Лог» свободны. Экипажи ГАИ Гродненщины продолжают нести службу в усиленном режиме, обеспечивая дорожную безопасность и охрану общественного порядка. Из гуманитарных соображений белорусская сторона обеспечивает безопасность и сохранность грузов, комфортные условия для водителей. При необходимости они могут оставить автомобили и вернуться домой. Многие воспользовались таким правом.

Дмитрий Парфенов, начальник таможенного поста «Бенякони» Гродненской региональной таможни:

В целях обеспечения безопасности и сохранения надлежащих санитарных условий на подъездных дорогах к белорусско-литовским пунктам пропуска наведен полный порядок. Все оставшиеся на обочинах возле пунктов пропуска литовские фуры размещены на специально установленных площадках. Всего на стоянках находятся порядка 1300 литовских грузовиков. Осуществляется круглосуточная охрана данных площадок. Большинство водителей убыло по месту проживания. Для оставшихся на площадках созданы все необходимые бытовые условия. Экипажи ГАИ продолжает контролировать дорожную обстановку на подъездах к КПП. Поручение навести порядок в приграничье полностью выполнено, это подтверждают кадры, которые только что поступили в распоряжение нашего телеканала.