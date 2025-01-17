Лукашенко потребовал идеальный порядок в стране! Какие задачи стоят перед Беларусью на ближайшие годы?

От слов к делу. Как будем совершать качественный прорыв? И какую созидательную платформу создали для этого белорусы? В режиме преобразований во всех сферах мы живем уже 30 суверенных лет. И сегодня белорусам не приходится с нуля поднимать страну, как это было в 1990-е. Благодаря грамотному руководству мы сохранили и приумножили все, что сегодня дает свои плоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но можем еще лучше. Чего достигли и к чему стремимся? Виктория Ходосок – качественный обзор.

Такое многогранное понятие – качество. Это ключ к успеху предприятий, регионов и целого государства. С другой стороны, от этого зависит комфорт каждого из нас. Качество медуслуг, качество образования, качество продуктов питания. Согласитесь, мы уже привыкли к высокому уровню. Но ведь и стоило это колоссальных усилий. Если оглянуться лет на 30 назад, прогресс очевиден. Президент: качества еще не хватает, надо подниматься на ступень выше! Читайте здесь. Качество вошло во все сферы нашей жизни, стало стилем белорусов. Мы гордимся успехами в промышленности, продовольственной сфере, строительстве, здравоохранении. При этом в предстоящие пять лет нам предстоит существенно поднять планку. Этого требует сама жизнь. Качество должно прочно закрепиться в каждой отрасли, на каждом предприятии и в нашем сознании. Экономический аналитик: пятилетка качества уже была в Советском Союзе. Подробности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Качество и сервис. Если по главным позициям проседаем, то о какой реализации можно говорить? Производим много. И качественной, неплохой продукции. Но надо лучше, чтобы конкурировать. Наши позиции на внешних рынках – это ведь тоже показатель качества. Все белорусское в целом ассоциируется с этим понятием. Высокие стандарты наших товаров определяют и их конкурентоспособность. Благодаря внедрению передовых технологий в производство, что немаловажно, и трепетного отношения мы вышли на мировой уровень в продовольственной сфере. Если взять за пример медицину, то вспомните сколько совещаний, поручений главы государства и предупреждений прозвучало к здравоохранению, не потому что у нас плохо, а потому что мы стремимся повышать уровень. Как это нет моего телефона? Белоруска вспомнила, как пошутила с Лукашенко, а Президент поддержал. Читайте здесь. На качество оказания медуслуг смотрим не только через призму доступности, но и своего рода прогресса. Легкое нажатие нескольких клавиш, звуковой сигнал, и волшебное тепло мгновенно распространяется по телу. Так работает аппарат квантовой терапии от витебских производителей. Компактная трубка заменяет целый физиотерапевтический кабинет, но уже на дому. С помощью разработки можно комплексно лечить разного рода заболевания: от болей в суставах до заживления ран. От зарубежных аналогов белорусская модель выгодно отличается размерами и стоимостью.

Леонид Карпов, главный конструктор инженерно-производственного комплекса предприятия «Витязь»:

Совместно с витебскими медиками и учеными разработали методики лечения, которые прошли испытания в различных клинических условиях. Имеется несколько десятков методик для различных заболеваний.

Согласитесь, качество рождает спрос. Это скажет любой «народный эксперт», который с большой охотой готов голосовать рублем за товары высшей пробы. На практике проверено отечественным легпромом, где ставку прежде делают на натуральность. И это в эпоху распространенного масс-маркета. Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Мы пробовали уходить в себестоимость и конкурировать с азиатскими производителями, нашими коллегами. Мы пробовали выпускать целыми матрицами, ассортиментами, вводить в производственную программу продукцию, которая бы содержала больше полиамида, поливискозы, полиакрилонитрильных волокон в верхнем трикотаже. Но, знаете, наш покупатель, покупая или рассматривая данную продукцию, был в недоумении, удивлялся: неужели белорусский производитель ушел в искусственные, синтетические материалы. И не голосовал рублем. Поэтому мы решили все-таки от нашего тренда, бренда не уходить, оставаться в этом сегменте высокого качества. Качество – это не только и даже не столько про экономику и производство. Прежде это про людей. Может, и прозвучит слишком высокопарно, зато правдиво: качественный результат в работе – показатель ответственности каждого из нас. Вот самый наглядный пример. Свислочская хлебопекарня, о которой, наверное, уже знает каждый белорус. Именно здесь зародился бренд «Бацькава булка» – это та самая «народная плетенка», которую оценил и Президент. Как зародился каравай-фэст «Бацькава булка»? Вспоминаем судьбоносный визит Лукашенко в Свислочь.

Хвалят белорусское не только белорусы. Но и те, кто родом не отсюда. Так произошло и в истории с Фэди Халилем, инженером-программистом Светлогорского ЦКК. Однажды приехав в Беларусь как турист из Египта, он остался здесь навсегда. Объездил полмира, но влюбился в Беларусь. Поговорили с египтянином, которому Лукашенко дал гражданство. Про то, что в Беларуси чисто, ну очень чисто, скажет любой турист. Гродненская область в целом и в частности сам город Гродно – одна из популярных локаций для путешественников, и одна из самых образцовых для самих белорусов. Марку надо поддерживать. Тем более в Год благоустройства.