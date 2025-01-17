Лукашенко подписал указ, которым определяются приоритетные цели на 2025-2029 годы

В ближайшие годы страну ждут всесторонние преобразования в экономике, социальных отношениях и в области права. Укрепив столпы, которые составляют основы функционирования государства, мы сможем выйти на новый уровень развития. Речь идет буквально обо всех сферах жизнедеятельности страны и общества.

5 лет под знаком качества будут жить белорусы. Соответствующий указ, в котором обозначены приоритетные цели на 2025-2029 годы, подписан главой государства. Основной фокус будет сделан на дальнейшее повышение качества жизни людей, конкурентоспособности белорусской экономики, совершенствование общественных отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди стратегических задач пятилетки – создание новых современных предприятий, цифровая трансформация, рост доходов населения, справедливое ценообразование, повышение рождаемости. А также доступность и высокие стандарты образования, медицинской и социальной помощи, развитие жилищно-коммунальной, транспортной инфраструктуры, телекоммуникаций. Поспособствует улучшению качества жизни и дальнейшая дебюрократизация, снижение административной нагрузки на граждан и бизнес.

Неизменными приоритетами пятилетки останутся поддержание общенационального диалога, укрепление института семьи, традиционных ценностей, патриотизма, повышение политической и правовой культуры, обеспечение стабильности правового регулирования. Правительству поручено совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом предусмотреть мероприятия по достижению задач пятилетки качества в программах развития Беларуси, отраслей экономики и регионов.

Планы и задачи более чем глобальные, но при этом вполне посильные, если каждый на своем месте будет трудиться на совесть, с полной отдачей. В таком деле важен вклад каждого: от госорганов до отдельно взятого белоруса. Ведь только мы несем ответственность за будущее – наше, наших детей и всей страны.