Подарки по всей стране – в Минске подвели итоги марафонов «Наши дети» и «От всей души»

Об итогах новогодних благотворительных проектов говорили 17 января в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2025 году проекты еще больше сплотили белорусов. В добрых делах объединились представители госструктур, бизнеса, искусства и спорта – абсолютно разных сфер. Всем вместе удалось поздравить более миллиона ребят. Подарки разлетелись по всей стране.

Детские дома, интернаты, многодетные семьи – марафон «Наши дети» охватил более 130 социальных учреждений. Каждому оказана спонсорская помощь – в общей сложности на сумму свыше 8 миллионов рублей. В этом году благотворительный проект объединил не только белорусов, но и маленьких жителей России, Литвы и Латвии, которые были приглашены на новогоднее шоу во Дворце Независимости. Также Белорусским детским фондом был объявлен сбор средств для детей с больным сердцем. Удалось собрать 64 тысячи рублей.

Людмила Кондрашова, председатель правления Белорусского детского фонда: Размораживатели и замораживатели плазмы и портативные электрокардиографы, на которые поступила заявка от РНПЦ детской хирургии. В этом году мы собрали достаточно средств для того, чтобы удовлетворить потребность данного учреждения.

Елена Войтехович, главный специалист управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Беларуси: В марафоне «Наши дети» важны и ценны те традиции, которые сложились. С каждым годом масштабы проекта растут, все больше частных инициатив от граждан, от юридических лиц. Это характерная черта, на мой взгляд, белорусского общества, что никто не остается равнодушным.

В дни новогодних и рождественских праздников белорусы окружили вниманием и заботой также пожилых людей. Посещали их на дому и в пансионатах, в больницах и хосписах. Поздравления получили более полумиллиона граждан. Проект «От всей души» реализуется в Беларуси уже несколько лет. И нашел широкий отклик. Но на этом время добрых дел не заканчивается. В стране проводится масштабная работа по оказанию помощи пожилым людям. Особое внимание – ветеранам и одиноким.

Екатерина Коледа, начальник главного управления социального обслуживания и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Если говорить непосредственно про поддержку, то вот материальную помощь в виде денежных средств по итогам марафона получили различные учреждения социальной направленности: социальные пансионаты, больницы сестринского ухода, хосписы, конечно, отделения круглосуточного пребывания территориальных центров и, конечно же, наши пожилые граждане в домашних условиях – им оказана различная помощь при необходимости. И сумма средств, которая на эти цели была направлена, опять же, оперативная, она будет уточнена, более 2 миллионов рублей составляет по итогам проекта.

Благотворительные проекты «Наши дети» и «От всей души» уже стали поистине народными. Каждый год их с нетерпением ждут все белорусы, чтобы проявить свои самые лучшие качества.