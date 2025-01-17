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Подарки по всей стране – в Минске подвели итоги марафонов «Наши дети» и «От всей души»

17 января 2025 18:17
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Об итогах новогодних благотворительных проектов говорили 17 января в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2025 году проекты еще больше сплотили белорусов. В добрых делах объединились представители госструктур, бизнеса, искусства и спорта – абсолютно разных сфер. Всем вместе удалось поздравить более миллиона ребят. Подарки разлетелись по всей стране.

Подарки по всей стране – в Минске подвели итоги марафонов «Наши дети» и «От всей души»-2

Детские дома, интернаты, многодетные семьи – марафон «Наши дети» охватил более 130 социальных учреждений. Каждому оказана спонсорская помощь – в общей сложности на сумму свыше 8 миллионов рублей. В этом году благотворительный проект объединил не только белорусов, но и маленьких жителей России, Литвы и Латвии, которые были приглашены на новогоднее шоу во Дворце Независимости. Также Белорусским детским фондом был объявлен сбор средств для детей с больным сердцем. Удалось собрать 64 тысячи рублей.

Подарки по всей стране – в Минске подвели итоги марафонов «Наши дети» и «От всей души»-4

Людмила Кондрашова, председатель правления Белорусского детского фонда:
Размораживатели и замораживатели плазмы и портативные электрокардиографы, на которые поступила заявка от РНПЦ детской хирургии. В этом году мы собрали достаточно средств для того, чтобы удовлетворить потребность данного учреждения.

Подарки по всей стране – в Минске подвели итоги марафонов «Наши дети» и «От всей души»-6

Елена Войтехович, главный специалист управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Беларуси:
В марафоне «Наши дети» важны и ценны те традиции, которые сложились. С каждым годом масштабы проекта растут, все больше частных инициатив от граждан, от юридических лиц. Это характерная черта, на мой взгляд, белорусского общества, что никто не остается равнодушным. 

Подарки по всей стране – в Минске подвели итоги марафонов «Наши дети» и «От всей души»-8

В дни новогодних и рождественских праздников белорусы окружили вниманием и заботой также пожилых людей. Посещали их на дому и в пансионатах, в больницах и хосписах. Поздравления получили более полумиллиона граждан. Проект «От всей души» реализуется в Беларуси уже несколько лет. И нашел широкий отклик. Но на этом время добрых дел не заканчивается. В стране проводится масштабная работа по оказанию помощи пожилым людям. Особое внимание – ветеранам и одиноким.

Подарки по всей стране – в Минске подвели итоги марафонов «Наши дети» и «От всей души»-10

Екатерина Коледа, начальник главного управления социального обслуживания и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
Если говорить непосредственно про поддержку, то вот материальную помощь в виде денежных средств по итогам марафона получили различные учреждения социальной направленности: социальные пансионаты, больницы сестринского ухода, хосписы, конечно, отделения круглосуточного пребывания территориальных центров и, конечно же, наши пожилые граждане в домашних условиях – им оказана различная помощь при необходимости. И сумма средств, которая на эти цели была направлена, опять же, оперативная, она будет уточнена, более 2 миллионов рублей составляет по итогам проекта.

Благотворительные проекты «Наши дети» и «От всей души» уже стали поистине народными. Каждый год их с нетерпением ждут все белорусы, чтобы проявить свои самые лучшие качества. 

# Людмила Кондрашова # Елена Войтехович # Екатерина Коледа

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