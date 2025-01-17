Литва передумала запрещать въезд авто с белорусскими номерами

Приняли официальное решение. А потом передумали. Новость абсолютно в стиле европейской политики. Власти Литвы изменили свои планы и решили не запрещать въезд автомобилей на белорусских номерах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Информация 17 января появилась на сайте литовской таможенной службы. Но есть нюансы.

Напомним, ранее сообщалось, что с 18 января машины, зарегистрированные в нашей стране, не смогут находиться на территории Литвы. Но правила пересмотрели. Так, на авто с белорусскими номерами можно будет пересечь границу, но при наличии ряда условий.

Если хозяин машины имеет литовскую визу либо временный или постоянный вид на жительство в стране. Или если является гражданином государства – члена ЕС и резидентом Беларуси. Но в обоих случаях управлять автомобилем должен только его владелец, а сама машина не должна предназначаться для продажи.

За нарушение этих требований грозит штраф или даже конфискация авто. Литва и раньше уже меняла решение, касающееся автомобилей из Беларуси. Так, планировалось ввести полный запрет на их въезд в страну с 16 августа 2024 года, однако накануне этой даты, как и в этот раз, были внесены корректировки.