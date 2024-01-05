Президент: качества ещё не хватает, надо подниматься на ступень выше!

Новости Беларуси. Республиканский план мероприятий на 2024-й и Государственный знак качества – вот две основные темы совещания во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко: наши главные машиностроительные компании должны иметь товар со знаком качества! Мы вышли на достаточно хороший уровень и жизни, и услуг, и продукции, но нашему потенциалу он не соответствует. В некотором смысле для Беларуси сейчас момент истины: сможем ли мы стать на ступень выше или останемся стоять, в крайнем случае бежать на месте? А так уже, напоминает Президент, в нашей истории было. Так, может, стоит попробовать сделать иначе, чтобы получить другой результат?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если бы не было того советского времени, не было бы самых современных и новых образцов. Загубить все – проще, но на базе чего мы бы создавали новые, прогрессивные образцы? Этой базы бы не было. Умные люди сохраняют и развивают все то, что накоплено прежними поколениями. Пережив разруху 90-х, нам непросто было сберечь созданные трудом советских людей стандарты качества, но мы это смогли сделать. Вы видели там, МТЗ, фотографию.

Это одно из первых моих посещений наших гигантских компаний. 1994 год. Я действительно тогда почувствовал, что мы прорвемся. Потому что люди были нацелены на это. Люди в такой переплет попали, что деваться просто было некуда. Выкарабкались. Сегодня создаем самые современные образцы техники. Но говорю откровенно: качества еще не хватает. Мы пришли к такой ситуации, когда надо подниматься на ступень выше, а может быть, и на две. Во-первых, нас жмут со всех сторон, легче не будет, это объективно. А во-вторых, нельзя остановиться. Если остановимся, начнется загнивание, как в истории нашего государства часто бывало (и не только нашего). Поэтому никаких мероприятий для того, чтобы «показаться», для показухи не должно быть. К слову, о преемственности с СССР. Наш Государственный знак качества будет сделан на основе советского. Отмечать им будут по схожим с советскими критериям (если не идентичным). Получить белорусский знак качества будет очень сложно, но возможно и престижно. Решение будет принимать республиканская аттестационная комиссия.

Валентин Татарицкий, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси:

Знак качества может присваиваться продовольственным товарам, товарам народного потребления и продукции производственно-технического назначения. Критериями присуждения знака являются показатели качества продукции, сопоставимые с показателями лучших отечественных и зарубежных промышленных образцов. И самое главное, безупречное и стабильное качество производства, которое достигается в сочетании пяти ключевых показателей: это безопасность, экологичность, инновационность, технологичность и эстетичность. Это понятно, а вот по форме пока вопрос. Из двух десятков вариаций самого знака качества отобрали всего пять. Правительство настаивает на таком пестром с аистом.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Уже этот знак, дизайн его, мало кто помнит. И что он означал. Я, к своему стыду, не знал, что это буква «К» перевернутая, я думал, это человек стоит. Вот сейчас я узнал. Этот знак ориентирован во многом и на зарубежного потребителя, который должен понимать, что это за знак. Советскому Союзу было достаточно в своих границах, поэтому мы должны как-то идентифицировать, что этот знак имеет отношение к Республике Беларусь и что это именно знак качества. Поэтому на варианте пятом и появилось наименование Республики Беларусь. И название качества. Его можно упростить с точки зрения цветовой гаммы, убрать, допустим, бусла оттуда. Александр Лукашенко:

На этом не видно, что это Беларусь? Роман Головченко:

Беларусь, но непонятно, что качество. Просто знак происхождения. Александр Лукашенко:

Так и в советские времена, я этим занимался, мы до людей доводили, что это буква «К» и что это весы, мы рассказывали. Я с тех пор это помню. И люди помнят, которые этим занимались, что это качество. Мы им должны это рассказывать. Это не значит, что в картинку надо впихнуть все, чтобы можно было прочитать, что это качество. Глава государства же высказал свое мнение. Он придерживается больше лаконичного и привычного стиля, но навязывать уж точно ничего не станет. Куда важнее, чтобы за этот знак хотели бороться, чтобы он имел реальный вес. А еще более важно, чтобы только этим знаком Год качества не ограничился. Да, ответственные составили план, да, прописали мероприятия, да, поручили, да, доложили, но в основе всего этого личное восприятие каждым белорусом понимания, что есть качество в той или иной сфере. Речь ведь не только о материальном, хоть премьер-министр и озвучил темпы роста зарплат и пенсий в стране, а о чем-то большем.