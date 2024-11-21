Объездил полмира, но влюбился в Беларусь. Поговорили с египтянином, которому Лукашенко дал гражданство

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».
Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».
Виктория Ходосок, политический обозреватель:
Этой истории чуть больше четырех лет. Февраль, 2020-й, Александр Лукашенко посещает Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат. Понятное дело, о приезде Президента на предприятие знали и руководство, и сотрудники. В том числе и Фэди Халиль, герой выпуска «Свои». Но то, что глава государства с ним заговорит, такого мужчина точно представить себе не мог. Разве что в мечтах, это я сейчас не преувеличиваю, познакомиться с Александром Лукашенко было большим и, казалось, несбыточным желанием Фэди. Но в жизни все случается, встреча своих людей – тому подтверждение.
Фэди Халиль, инженер-программист Светлогорского целлюлозно-картонного комбината:
Я вам скажу один секрет, о котором я никогда не говорил. В Каире не хотели сначала давать мне визу. Я думал, а почему они не хотят дать мне визу, чтобы сюда лететь? Что надо делать? Я же хороший человек, хороший инженер. Нужно как-то думать, надо с Президентом познакомиться, чтобы они мне дали. Это была моя мысль в 2011-м. В 2020-м я встретил Президента. Я 10 лет назад подумал, что это будет. Я чувствовал, но я не ожидал, что это будет. Но когда было, я подумал: слава богу, спасибо Президенту, что подошел со мной познакомиться, поговорить. Это у меня всегда в памяти будет.
Фэди Халиль:
Я был в разных странах, посмотрел, как люди относятся к народу. Не так. Поэтому смотрите, что у вас происходит везде. У вас здесь на максимальном уровне безопасность. Чтобы вы понимали, люди мне завидуют, что я здесь. Европейцы мне звонят, говорят, у вас порядок, у вас все чистое. Я сделал приглашение моему начальнику бывшему из Италии, они приехали сюда в 2017 году, они не верили, что так красиво, чисто и порядок. Для них это было шоком. Люди, которые понимают, они понимают, что у нас правильно. Это жизнь, которая должна быть. А там все деньги, а здесь нет. Здесь мы работаем на заводе, но на самом деле мы можем тоже жить нашу обычную жизнь, не только работать. А там просто как кусок железа в машине, ты должен работать все время.
Фэди Халиль:
Я учился в канадском институте в Каире. Это филиал канадского университета в городе Оттава. Я там тоже был два года, учился. Работал в Италии как инженер-электронщик. А потом я уже приехал сюда работать инженером-программистом.
Здесь построили все заводы новые, новые технологии. Дали нам возможность работать и учиться. Для меня это был просто огромный шанс, чтобы я знал все это, курсы бесплатно. Пожалуйста, учите, работайте. Нам доверяли. Конечно, я могу сравнить, я могу сказать свое мнение, потому что я в Европе был и здесь. Я могу сказать, что здесь прекрасно. Мне нравится здесь очень сильно. Жилье бесплатное, можно просто жить, страховка, много чего. Зарплата очень хорошая. Я приехал в Беларусь не только ради работы, потому что здесь у меня есть семья. Мои дети уже белорусы. Мне нужно, чтобы они выросли здесь, чтобы они чувствовали родное, любили Беларусь, потом это уже идет в кровь. Я воспитываю детей патриотами, потому что так и должно быть. Ты должен любить страну, ты должен чувствовать, что это твое место, которое нужно защищать и нужно любить.
Виктория Ходосок:
Вы какими-то качествами похожи на Президента?
Фэди Халиль:
Решительный, я честный и люблю страну. Я вижу, что он такой. Он решительный, честный и любит страну. Это очень важно, конечно. Когда человек любит, он все делает для страны. Самое главное. Любишь свою семью, ты делаешь все для семьи. То же самое. Беларусь – это большая семья. Если мы живем хорошо, значит, он работает. Он любит нашу страну и он все делает для этого. Я это чувствую.
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