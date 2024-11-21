Объездил полмира, но влюбился в Беларусь. Поговорили с египтянином, которому Лукашенко дал гражданство

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Этой истории чуть больше четырех лет. Февраль, 2020-й, Александр Лукашенко посещает Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат. Понятное дело, о приезде Президента на предприятие знали и руководство, и сотрудники. В том числе и Фэди Халиль, герой выпуска «Свои». Но то, что глава государства с ним заговорит, такого мужчина точно представить себе не мог. Разве что в мечтах, это я сейчас не преувеличиваю, познакомиться с Александром Лукашенко было большим и, казалось, несбыточным желанием Фэди. Но в жизни все случается, встреча своих людей – тому подтверждение. «Спасибо Президенту, что подошел со мной познакомиться. Это у меня всегда в памяти будет»

Фэди Халиль, инженер-программист Светлогорского целлюлозно-картонного комбината:

Я вам скажу один секрет, о котором я никогда не говорил. В Каире не хотели сначала давать мне визу. Я думал, а почему они не хотят дать мне визу, чтобы сюда лететь? Что надо делать? Я же хороший человек, хороший инженер. Нужно как-то думать, надо с Президентом познакомиться, чтобы они мне дали. Это была моя мысль в 2011-м. В 2020-м я встретил Президента. Я 10 лет назад подумал, что это будет. Я чувствовал, но я не ожидал, что это будет. Но когда было, я подумал: слава богу, спасибо Президенту, что подошел со мной познакомиться, поговорить. Это у меня всегда в памяти будет. «Я был в разных странах. У вас здесь на максимальном уровне безопасность»

Фэди Халиль:

Я был в разных странах, посмотрел, как люди относятся к народу. Не так. Поэтому смотрите, что у вас происходит везде. У вас здесь на максимальном уровне безопасность. Чтобы вы понимали, люди мне завидуют, что я здесь. Европейцы мне звонят, говорят, у вас порядок, у вас все чистое. Я сделал приглашение моему начальнику бывшему из Италии, они приехали сюда в 2017 году, они не верили, что так красиво, чисто и порядок. Для них это было шоком. Люди, которые понимают, они понимают, что у нас правильно. Это жизнь, которая должна быть. А там все деньги, а здесь нет. Здесь мы работаем на заводе, но на самом деле мы можем тоже жить нашу обычную жизнь, не только работать. А там просто как кусок железа в машине, ты должен работать все время. «Я приехал в Беларусь не только ради работы, потому что здесь у меня есть семья»