Как зародился каравай-фэст «Бацькава булка»? Вспоминаем судьбоносный визит Лукашенко в Свислочь

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

– Добрый день!

– Здравствуйте!

– Я так и знал, бедные женщины! Слушай, как она тут… Мокрая вся. Ей всегда там жарко, и зимой, и летом.

– Мы теплолюбивые.

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Что обычно подкупает в ситуации, когда общаешься с малознакомым человеком? Сейчас каждый может набросать свои варианты. Лично мое мнение – внимательность именно к деталям. Так и произошло в истории формовщицы Анны Толканицы. Свислочская хлебопекарня. Обычный четверг. Все в своих рабочих делах. И представьте, вдруг в цех заходит сам Президент. Какая реакция? Растерянность? Волнение? Удивление? А может быть все и сразу? Но Президент свой среди своих: и обстановку разрядить умеет, и к себе расположить. Как встречали Президента на Свислочской хлебопекарне

Анна Толканица, формовщица цеха хлебопечения:

Тепло его встречали. Он сразу с улыбкой зашел, сразу встретил, говорит: я так и думал, что здесь такие женщины работают. Просто мы так встали в рядочек все. И я самая последняя встала, с краю. Вот так и получилось, что я встала ближе к Президенту. Дети говорят, мама, ты прочитаешь, по интернету ты пошла уже. Говорю: боже милый, я не думала. Знаете, что в телевизоре, а что на яву видеть человека такого важного. Все-таки Батька Беларуси. На яву совсем по-другому видеть человека. Все идет от корней. Президент сам любит это все – чистоту, красоту. И у человека в глазах – он сразу видит, где чего не хватает, где что-то надо добавить. Он спрашивал, что бы вам изменить, что бы вам сделать, чтобы вам было легче работать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо цивилизованно делать, чтобы люди работали в нормальных условиях. А коль они делают качественный продукт, губить это нельзя, потому что можно сделать суперцивилизованную хлебопекарню, а толку не будет. Анна Толканица:

Действительно, действительно, да. Что жарко, то жарко. Это как начнет печка – и вот начинается жара. На улице жарко, и у нас еще жарче. Прошло месяца три. Был порядок у нас. Печку сделали красивую, линию восстановили. И двор красивенный нам сделали. Главное, что легче работать стало. Очень стараемся, чтобы людям понравилась наша продукция

Анна Толканица:

Я сюда пришла, мне было 23 года. Здесь уже и замуж вышла, на пекарне. Уже 32 года я здесь работаю. Работала на всех сферах, начиная от укладки, пекаря. Теперь формовщиком работаю. Мне нравятся моя работа, я ее очень люблю. Бывают всякие трудности, конечно, в нашей работе. И маленькие дети были, и все это надо было пережить. Мы пережили и работали, и старались, и теперь работаем и стараемся, и дети уже большие. К нам молодежь придет – и сразу они уходят, боятся трудностей. Стараемся, чтобы людям очень понравилась наша продукция. Чтобы она всегда была румяной, с золотистой корочкой. Очень стараемся.

Александр Лукашенко:

Все, и наша жизнь, в простом. Надо раздеваться и работать до седьмого пота. Не будет этого – погибнем. Конкуренция бешеная, недобросовестно, вплоть до бряцания оружием и развязывания новых войн. Все это идет из экономики. «Свою работу надо любить – и тогда получается все безупречно»

Анна Толканица:

Он ближе к этому, к экономике, к этому всему. Он больше может сказать, чем мы, простой народ. Каждый колосок действительно на вес золота. Пока его вырастить, собрать. Это такой труд. Потом к нам попадает. Вот оно и есть, что он такой золотой получается, колос, потому что он попадает к нам с большим трудом человеческим. Свою работу надо любить – и тогда получается все безупречно. И с любовью относишься. Хлеб он и любит любовь.

Хлеб очень вкусный. Очень вкусный. Спасибо большое.

Александр Лукашенко:

Я увидел там самый лучший хлеб. Я даже как Президент по всему миру проехал, видел разные хлеба, но я увидел самый лучший хлеб. И плетенку нашу помните эту? Председатель райисполкома ухватился – а, «Бацькава булка» – и фестиваль целый проводит. И на этом имеет не только эта хлебопекарня, но весь район, и область даже имидж свой поправила.

Анна Толканица:

Где родился, там пригодился. В Свислочи я родилась, ходила в школу. Здесь же я проживала, нигде не выезжала. Мне моя Свислочь очень нравится. Маленький, уютный, чистый городок. Да, в 90-е годы мы жили скупо. В магазинах особо ничего такого не было. Всегда, если что-то надо было купить, надо было выстоять в очереди, прокормить семью. Это на самом деле было очень сложно.