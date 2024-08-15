Как зародился каравай-фэст «Бацькава булка»? Вспоминаем судьбоносный визит Лукашенко в Свислочь

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».
Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».
– Добрый день!
– Здравствуйте!
– Я так и знал, бедные женщины! Слушай, как она тут… Мокрая вся. Ей всегда там жарко, и зимой, и летом.
– Мы теплолюбивые.
Виктория Ходосок, политический обозреватель:
Что обычно подкупает в ситуации, когда общаешься с малознакомым человеком? Сейчас каждый может набросать свои варианты. Лично мое мнение – внимательность именно к деталям. Так и произошло в истории формовщицы Анны Толканицы. Свислочская хлебопекарня. Обычный четверг. Все в своих рабочих делах. И представьте, вдруг в цех заходит сам Президент. Какая реакция? Растерянность? Волнение? Удивление? А может быть все и сразу? Но Президент свой среди своих: и обстановку разрядить умеет, и к себе расположить.
Анна Толканица, формовщица цеха хлебопечения:
Тепло его встречали. Он сразу с улыбкой зашел, сразу встретил, говорит: я так и думал, что здесь такие женщины работают. Просто мы так встали в рядочек все. И я самая последняя встала, с краю. Вот так и получилось, что я встала ближе к Президенту.
Дети говорят, мама, ты прочитаешь, по интернету ты пошла уже. Говорю: боже милый, я не думала. Знаете, что в телевизоре, а что на яву видеть человека такого важного. Все-таки Батька Беларуси. На яву совсем по-другому видеть человека.
Все идет от корней. Президент сам любит это все – чистоту, красоту. И у человека в глазах – он сразу видит, где чего не хватает, где что-то надо добавить. Он спрашивал, что бы вам изменить, что бы вам сделать, чтобы вам было легче работать.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо цивилизованно делать, чтобы люди работали в нормальных условиях. А коль они делают качественный продукт, губить это нельзя, потому что можно сделать суперцивилизованную хлебопекарню, а толку не будет.
Анна Толканица:
Действительно, действительно, да. Что жарко, то жарко. Это как начнет печка – и вот начинается жара. На улице жарко, и у нас еще жарче.
Прошло месяца три. Был порядок у нас. Печку сделали красивую, линию восстановили. И двор красивенный нам сделали. Главное, что легче работать стало.
Анна Толканица:
Я сюда пришла, мне было 23 года. Здесь уже и замуж вышла, на пекарне. Уже 32 года я здесь работаю. Работала на всех сферах, начиная от укладки, пекаря. Теперь формовщиком работаю. Мне нравятся моя работа, я ее очень люблю. Бывают всякие трудности, конечно, в нашей работе. И маленькие дети были, и все это надо было пережить. Мы пережили и работали, и старались, и теперь работаем и стараемся, и дети уже большие.
К нам молодежь придет – и сразу они уходят, боятся трудностей. Стараемся, чтобы людям очень понравилась наша продукция. Чтобы она всегда была румяной, с золотистой корочкой. Очень стараемся.
Александр Лукашенко:
Все, и наша жизнь, в простом. Надо раздеваться и работать до седьмого пота. Не будет этого – погибнем. Конкуренция бешеная, недобросовестно, вплоть до бряцания оружием и развязывания новых войн. Все это идет из экономики.
Анна Толканица:
Он ближе к этому, к экономике, к этому всему. Он больше может сказать, чем мы, простой народ. Каждый колосок действительно на вес золота. Пока его вырастить, собрать. Это такой труд. Потом к нам попадает. Вот оно и есть, что он такой золотой получается, колос, потому что он попадает к нам с большим трудом человеческим.
Свою работу надо любить – и тогда получается все безупречно. И с любовью относишься. Хлеб он и любит любовь.
Хлеб очень вкусный. Очень вкусный. Спасибо большое.
Александр Лукашенко:
Я увидел там самый лучший хлеб. Я даже как Президент по всему миру проехал, видел разные хлеба, но я увидел самый лучший хлеб. И плетенку нашу помните эту? Председатель райисполкома ухватился – а, «Бацькава булка» – и фестиваль целый проводит. И на этом имеет не только эта хлебопекарня, но весь район, и область даже имидж свой поправила.
Анна Толканица:
Где родился, там пригодился. В Свислочи я родилась, ходила в школу. Здесь же я проживала, нигде не выезжала. Мне моя Свислочь очень нравится. Маленький, уютный, чистый городок.
Да, в 90-е годы мы жили скупо. В магазинах особо ничего такого не было. Всегда, если что-то надо было купить, надо было выстоять в очереди, прокормить семью. Это на самом деле было очень сложно.
Александр Лукашенко:
Что хотели тогда те люди, вы? Вы просили кусок хлеба! Вы просили 20 долларов заработной платы! Вы просили запустить, раскрутить, заводы спасти. Вы просили меня, совсем молодого, неопытного человека, отвести народ от пропасти. Мы это сделали!
– Вы похожи чем-то на Президента?
– Может, добротой. Говорят, что я добрая. Не знаю, со стороны видно. Может, добротой.
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