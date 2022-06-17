«Это всё новые?» Чем удивил Президента директор борисовского завода электрооборудования
Новости Беларуси. Непростая ситуация в мире подтолкнула к тому, чтобы производить больше белорусского. Об этом в последнее время мы говорим все чаще. Казалось бы, из-за происходящего вокруг Беларуси можно сожалеть, а с другой стороны – это однозначно время возможностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Работать необходимо с теми, во-первых, кто в этом заинтересован, а, во-вторых, не ставит палки в колеса. Пожалуй, эта тема 17 июня и стала одной из ключевых во время рабочей поездки Президента в Бобруйск, где он посетил два крупных предприятия: «Бобруйскагромаш» и «Белшину».
Держать руку на пульсе напряженного промышленного ритма Александр Лукашенко поручил профильному министру. Возможности для выгодной работы предстоит искать и в не самых сильных и загруженных предприятиях. Теперь в условиях повышенного спроса для них могут появиться и задачи, и сырье, и рабочие места. Главное – вовремя увидеть потенциал там, где он не так уж очевиден. В целом процесс сепарации белорусских производителей от иностранных компонентов идет по плану, докладывает глава Минпрома. А то, как в цехах работает импортозамещение, компаниям проще показать на примере. Сегодня их сотни – технику и комплектующие в Бобруйск привезли на оценку Президенту.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это все новые?
Александр Марченко, генеральный директор ОАО «БАТЭ – управляющая компания холдинга «Автокомпоненты»:
Это то, что разработано за последние два года. За последние пять лет мы разработали более тысячи новых изделий: 527 для конвейеров Республики Беларусь, 508 для конвейеров Российской Федерации. На ближайшую пятилетку у нас запланировано не менее тысячи. Со всеми ведущими предприятиями разработаны программы на три-пять лет. Руденск, городской поселок под Минском, небольшое предприятие, разработан проект.
– То есть этот весь свет оттуда?
– Да, предполагается, что вся техника светотехническая будет на светодиодах. И подписана крупная программа с группой ГАЗ, где она уже предусматривает всю свою линейку на ближайшие три года на базе нашей техники. Также с КАМАЗом подписана программа развития на пятилетку.
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