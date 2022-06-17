Лукашенко: «Женщины перестали рожать, какой-то должен быть у нас другой праздник, чтобы женщины начали рожать»
Новости Беларуси. Если трудовой коллектив хочет пообщаться с Президентом, Александр Лукашенко никогда не отказывается ответить на вопросы простых людей и заводчан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В процессе этого диалога часто поднимаются вопросы гораздо шире производственных интересов. На «Белшине» начали с темы импортозамещения, затем предсказуемо перешли к политике.
Безусловно, каждого белоруса беспокоит ситуация вокруг страны и как это скажется на нашем будущем. Александр Лукашенко дал предельно четкий ответ: каждый должен заниматься своим делом, а решение остальных проблем за Президентом.
Евгений Пустовой, СТВ:
Президента вряд ли удивишь каким-то вопросом. Валерий Соловянчик смог. Собой. Он – отец семерых детей. Старшему 18 лет, младшим, двойне девочек, – 3,5 года.
Валерий Соловянчик, начальник транспортно-складского отдела управления транспорта и логистики:
Надо, чтобы спокойно было в стране. Чтобы была возможность работать, зарабатывать деньги и обеспечивать свою семью.
Евгений Пустовой:
У вас есть такая возможность?
Валерий Соловянчик:
Да, есть. С программой поддержки многодетных семей у нас в государстве все отлично.
Евгений Пустовой:
Поэтому кому как не многодетному отцу можно задавать такой вопрос батьке?
Валерий Соловянчик:
А как в вашей семье отреагировали на появление нового праздника? Какие традиции можно вложить в этот день?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В моей маленькой семье на это очень спокойно, ровно отреагировали, потому что я подписывал указ. Виновник главного торжества. Поэтому все были готовы. Что касается этого праздника, несколько было даже обидно, хорошо, что предложили на ВНС ввести такой праздник. Международный женский день, матерей награждаем. Слушайте, как будто дети у женщин родились без нас, как будто мы ничего и не делали. Поэтому надо было как-то закрепить, что и мы чего-то с этими детьми делали. Мы их растим, кормим, отвечаем за них в целом. Разные родители как женщины, так и мужики, но в целом неплохие. Поэтому если у нас у каждого будет хотя бы пятеро, не семеро, детей, цветущей будет страна. А у нас даже до двух не дотягивают, поэтому у нас и идет спад. Женщины перестали рожать, какой-то должен быть у нас другой праздник, чтобы женщины начали рожать.
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