Лукашенко: «Женщины перестали рожать, какой-то должен быть у нас другой праздник, чтобы женщины начали рожать»

Новости Беларуси. Если трудовой коллектив хочет пообщаться с Президентом, Александр Лукашенко никогда не отказывается ответить на вопросы простых людей и заводчан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В процессе этого диалога часто поднимаются вопросы гораздо шире производственных интересов. На «Белшине» начали с темы импортозамещения, затем предсказуемо перешли к политике. Безусловно, каждого белоруса беспокоит ситуация вокруг страны и как это скажется на нашем будущем. Александр Лукашенко дал предельно четкий ответ: каждый должен заниматься своим делом, а решение остальных проблем за Президентом. Евгений Пустовой, СТВ:

Президента вряд ли удивишь каким-то вопросом. Валерий Соловянчик смог. Собой. Он – отец семерых детей. Старшему 18 лет, младшим, двойне девочек, – 3,5 года.

Валерий Соловянчик, начальник транспортно-складского отдела управления транспорта и логистики:

Надо, чтобы спокойно было в стране. Чтобы была возможность работать, зарабатывать деньги и обеспечивать свою семью. Евгений Пустовой:

У вас есть такая возможность? Валерий Соловянчик:

Да, есть. С программой поддержки многодетных семей у нас в государстве все отлично. Евгений Пустовой:

Поэтому кому как не многодетному отцу можно задавать такой вопрос батьке?

Валерий Соловянчик:

А как в вашей семье отреагировали на появление нового праздника? Какие традиции можно вложить в этот день?