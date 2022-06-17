Привезли, вылизали на квадратном метре – я же всё равно посмотрю. Чем был недоволен Лукашенко по прилёте в Бобруйск?
Новости Беларуси. Если Министерство промышленности выдержит, то и страна будет работать. Об этом 17 июня заявил глава государства во время рабочей поездки в Бобруйск, где посетил два предприятия «Белшину» и «Бобруйскагромаш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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В центре внимания – реализация программы импортозамещения и работа промышленной отрасли с учетом санкционного давления. В свою очередь руководители крупных предприятий рассказали, как замещают критический импорт. Самоотчеты пришлось сразу отложить в сторону, поскольку Александр Лукашенко обратил внимание губернатора Анатолия Исаченко на недочеты, выявленные Госконтролем перед приездом Президента.
Очевидные претензии – бесхозяйственность и соблюдение порядка. Главе области поручено до января привести в должный вид площадки, которые не планировали показывать Президенту. В продолжение темы Александр Лукашенко обратил внимание на ряд объектов в городе, в том числе социальной инфраструктуры, общежития, которые необходимо привести в надлежащее состояние. Развитие по всей стране производственной сферы и жилищной политики, причем без показухи, привлечет в регионы больше людей.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я думаю, в течение последних месяцев ты наведешь там порядок. А ты возьми на контроль. Не надо показушничать. Если вы уж Президента привезли куда-то, вылизали на квадратном метре. Я же все равно заранее посмотрю, потом. До 1 января чтобы был порядок идеальный! Надо – сноси, не надо – достраивай, делай какое-то производство. И мой тебе совет. Я не знаю, чего ты хочешь на приеме сказать у Президента, но если это финансовый вопрос, сразу тебе отвечаю (даже если финансовый, я не исключаю): производство, рядом жилье. Все льготы из Минска (мы же сокращаем в Минске строительство жилья) перенесите ему. Гомельскую, Витебскую область. Пусть они там ставят какой-то завод по производству автобусов, к примеру, а рядом – жилье. И на тех условиях, что в Минске. Тогда мы быстро решим вопрос переноса строительства жилья из Минска в регионы.