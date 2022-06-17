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«Мы дешевле Lamborghini на 500 евро». Рогожник о новых разработках Минского моторного завода

17 июня 2022 18:51
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Новости Беларуси. Непростая ситуация в мире подтолкнула к тому, чтобы производить больше белорусского. Об этом в последнее время мы говорим все чаще. Казалось бы, из-за происходящего вокруг Беларуси можно сожалеть, а с другой стороны – это однозначно время возможностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работать необходимо с теми, во-первых, кто в этом заинтересован, а, во-вторых, кто не ставит палки в колеса. Пожалуй, эта тема 17 июня и стала одной из ключевых во время рабочей поездки Президента в Бобруйск, где он посетил два крупных предприятия: «Бобруйскагромаш» и «Белшину».

«Мы дешевле Lamborghini на 500 евро». Рогожник о новых разработках Минского моторного завода-1

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Покажи, что ты сделал на своем заводе, у нас без двигателей ни туда и ни сюда.

«Мы дешевле Lamborghini на 500 евро». Рогожник о новых разработках Минского моторного завода-3

Александр Рогожник, генеральный директор Минского моторного завода:
Александр Григорьевич, мы начинали этим заниматься еще три года назад, когда первые санкции ввели в отношении группы компаний ГАЗ и ярославский завод потух. Мы тогда поняли всю серьезность и начали уже тогда. Мы пошли немного другим путем, мы не стали дублировать российских производителей, которые есть, чтобы друг друга не пихать локтями, а пошли в нижнюю линейку двигателей. Назовем так, это относительно малолитражные.

Александр Лукашенко:
Берут твои двигатели трактористы и как? Они довольны? Ты доволен этим двигателем?

Александр Рогожник:
Да, сегодня мы дешевле Lamborghini на 500 евро минимум.

«Мы дешевле Lamborghini на 500 евро». Рогожник о новых разработках Минского моторного завода-5

Валерий Иванкович, Генеральный директор ОАО «МАЗ»:
Да, я доволен. Мы сегодня в Бобруйске делаем трактора, мы сегодня переходим на этот двигатель. В июне получаем четверочный и закрываем всю малую линейку.

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# Предприятия Беларуси # Александр Рогожник # Валерий Иванкович # Ксения Худолей # Александр Лукашенко

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