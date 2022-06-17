«Мы дешевле Lamborghini на 500 евро». Рогожник о новых разработках Минского моторного завода
Новости Беларуси. Непростая ситуация в мире подтолкнула к тому, чтобы производить больше белорусского. Об этом в последнее время мы говорим все чаще. Казалось бы, из-за происходящего вокруг Беларуси можно сожалеть, а с другой стороны – это однозначно время возможностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Работать необходимо с теми, во-первых, кто в этом заинтересован, а, во-вторых, кто не ставит палки в колеса. Пожалуй, эта тема 17 июня и стала одной из ключевых во время рабочей поездки Президента в Бобруйск, где он посетил два крупных предприятия: «Бобруйскагромаш» и «Белшину».
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Покажи, что ты сделал на своем заводе, у нас без двигателей ни туда и ни сюда.
Александр Рогожник, генеральный директор Минского моторного завода:
Александр Григорьевич, мы начинали этим заниматься еще три года назад, когда первые санкции ввели в отношении группы компаний ГАЗ и ярославский завод потух. Мы тогда поняли всю серьезность и начали уже тогда. Мы пошли немного другим путем, мы не стали дублировать российских производителей, которые есть, чтобы друг друга не пихать локтями, а пошли в нижнюю линейку двигателей. Назовем так, это относительно малолитражные.
Александр Лукашенко:
Берут твои двигатели трактористы и как? Они довольны? Ты доволен этим двигателем?
Александр Рогожник:
Да, сегодня мы дешевле Lamborghini на 500 евро минимум.