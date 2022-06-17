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«Мы продолжаем свою работу с Евросоюзом». Филатов о расширении географии поставок «Бобруйскагромаша»

17 июня 2022 18:40
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Новости Беларуси. Непростая ситуация в мире подтолкнула к тому, чтобы производить больше белорусского. Об этом в последнее время мы говорим все чаще. Казалось бы, из-за происходящего вокруг Беларуси можно сожалеть, а с другой стороны – это однозначно время возможностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работать необходимо с теми, во-первых, кто в этом заинтересован, а, во-вторых, не ставит палки в колеса. Пожалуй, эта тема 17 июня и стала одной из ключевых во время рабочей поездки Президента в Бобруйск, где он посетил два крупных предприятия: «Бобруйскагромаш» и «Белшину».

Первая точка президентского маршрута – «Бобруйскагромаш». Предприятие, для которого импортозамещение вопрос, скорее, не оперативный, а плановый. Минимизировать чужое, заменяя на свое, здесь активно начали еще в 2018 году. Как на руку это сыграет компании спустя время, никто не предполагал, но стратегия себя больше чем оправдала. На вопросы Александра Лукашенко о географии поставок, платежных процессах и складских запасах «Белагромашу» есть что ответить.

«Мы продолжаем свою работу с Евросоюзом». Филатов о расширении географии поставок «Бобруйскагромаша»-1

Виктор Филатов, Генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»:
Традиционный рынок это постсоветское пространство. Также Узбекистан, с ним мы хорошо, активно работаем, но также мы продолжаем свою работу с Евросоюзом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
А с платежами как?

Виктор Филатов:
С платежами очень даже неплохо.

Александр Лукашенко:
В связи с чем у них такие успехи с Россией?

«Мы продолжаем свою работу с Евросоюзом». Филатов о расширении географии поставок «Бобруйскагромаша»-4

Петр Пархомчик, министр промышленности Республики Беларусь:
Я думаю, все сельхозстроение сейчас востребовано, буквально нарасхват. Это касается тракторов, комбайнов. Опять же связано с продовольственной безопасностью, которую объявили многие государства. И спрос устойчив, абсолютно.

# Предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Виктор Филатов # Петр Пархомчик # Ксения Худолей # Фотофакт

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