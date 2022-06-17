«Это наша разработка». В БелАЗе сделали машину без единой импортной детали
Новости Беларуси. Непростая ситуация в мире подтолкнула к тому, чтобы производить больше белорусского. Об этом в последнее время мы говорим все чаще. Казалось бы, из-за происходящего вокруг Беларуси можно сожалеть, а с другой стороны – это однозначно время возможностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Работать необходимо с теми, во-первых, кто в этом заинтересован, а, во-вторых, не ставит палки в колеса. Пожалуй, эта тема 17 июня и стала одной из ключевых во время рабочей поездки Президента в Бобруйск, где он посетил два крупных предприятия: «Бобруйскагромаш» и «Белшину».
Актуальная задача – максимально использовать ресурсы наших компаний, обращаясь к привозным только в случаях, если изобретать самим единичные комплектующие нерационально. Безусловно, запросто отказаться от всего иностранного невозможно, это требует и вложений, и времени. Но миссия выполнима. За короткий срок БелАЗ, к примеру, совместно с российскими коллегами произвел машину без единой импортной детали.
Сергей Никифорович, генеральный директор ОАО БелАЗ:
Система управления, самое важное и необходимое, что хотелось бы отметить, это программный продукт, это управление высшего уровня карьерным самосвалом. Если до последнего времени мы приобретали шкафы управления с программным обеспечением у европейских и американских производителей, сегодня мы можем смело говорить, что это наша разработка. Мы имеем все компетенции и возможности и уже реализовываем производство шкафов управления с системой управления на белорусском предприятии открытом акционерном обществе «Белорусский автомобильный завод». В целом экономия денежных средств, особенно валюты, составляет порядка 300 тысяч долларов США только на одной системе управления.
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