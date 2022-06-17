Прямой эфир

«Без больших денег модернизировали ещё один комплекс». Бунаков о развитии «Белшины»

17 июня 2022 19:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Непростая ситуация в мире подтолкнула к тому, чтобы производить больше белорусского. Об этом в последнее время мы говорим все чаще. Казалось бы, из-за происходящего вокруг Беларуси можно сожалеть, а с другой стороны – это однозначно время возможностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работать необходимо с теми, во-первых, кто в этом заинтересован, а, во-вторых, кто не ставит палки в колеса. Пожалуй, эта тема 17 июня и стала одной из ключевых во время рабочей поездки Президента в Бобруйск, где он посетил два крупных предприятия: «Бобруйскагромаш» и «Белшину».

«Без больших денег модернизировали ещё один комплекс». Бунаков о развитии «Белшины»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Запросы вы удовлетворяете?

«Без больших денег модернизировали ещё один комплекс». Бунаков о развитии «Белшины»-4

Андрей Бунаков, генеральный директор ОАО «Белшина»:
Сегодня даже есть определенный дефицит, мы даже без больших денег модернизировали еще один комплекс. Сейчас закупим только пресс-форму и еще на 30 % сейчас увеличим.

Достойно выполнить все обязательства перед партнерами, подтянуть и загрузить работой незанятые предприятия, воспользоваться экономическим шансом, если глобально. Все это на ближайшее время должно стать стратегией белорусского Минпрома. И тогда эффект еще долго будет оправдывать вложения.

Читайте также:

«Мы дешевле Lamborghini на 500 евро». Рогожник о новых разработках Минского моторного завода

«Это всё новые?» Чем удивил Президента директор борисовского завода электрооборудования

Привезли, вылизали на квадратном метре – я же всё равно посмотрю. Чем был недоволен Лукашенко по прилёте в Бобруйск?

# Предприятия Беларуси # Экономика # Андрей Бунаков # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы дешевле Lamborghini на 500 евро». Рогожник о новых разработках Минского моторного завода
17 июня 2022 18:51

«Мы дешевле Lamborghini на 500 евро». Рогожник о новых разработках Минского моторного завода

Беларусь на выставке Iran Agrofood. Чем будем удивлять зарубежных гостей?
17 июня 2022 15:36

Беларусь на выставке Iran Agrofood. Чем будем удивлять зарубежных гостей?

Египетские трейдеры изучат опыт белорусов в сфере биржевой торговли
17 июня 2022 15:29

Египетские трейдеры изучат опыт белорусов в сфере биржевой торговли