«Без больших денег модернизировали ещё один комплекс». Бунаков о развитии «Белшины»

Новости Беларуси. Непростая ситуация в мире подтолкнула к тому, чтобы производить больше белорусского. Об этом в последнее время мы говорим все чаще. Казалось бы, из-за происходящего вокруг Беларуси можно сожалеть, а с другой стороны – это однозначно время возможностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Работать необходимо с теми, во-первых, кто в этом заинтересован, а, во-вторых, кто не ставит палки в колеса. Пожалуй, эта тема 17 июня и стала одной из ключевых во время рабочей поездки Президента в Бобруйск, где он посетил два крупных предприятия: «Бобруйскагромаш» и «Белшину».
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Запросы вы удовлетворяете?
Андрей Бунаков, генеральный директор ОАО «Белшина»:
Сегодня даже есть определенный дефицит, мы даже без больших денег модернизировали еще один комплекс. Сейчас закупим только пресс-форму и еще на 30 % сейчас увеличим.
Достойно выполнить все обязательства перед партнерами, подтянуть и загрузить работой незанятые предприятия, воспользоваться экономическим шансом, если глобально. Все это на ближайшее время должно стать стратегией белорусского Минпрома. И тогда эффект еще долго будет оправдывать вложения.
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Привезли, вылизали на квадратном метре – я же всё равно посмотрю. Чем был недоволен Лукашенко по прилёте в Бобруйск?