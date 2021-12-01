Лукашенко: поляки решили закрыть границу с Беларусью. Подумайте, как вы энергоносители будете покупать в России
Новости Беларуси. Первый без купюр для СМИ. 1 декабря стали известны новые подробности многочасового интервью, которое Александр Лукашенко дал 30 ноября генеральному директору медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В частности Президент заявил о том, что он будет делать все, чтобы Украина стала нашей.
Ольга Шерснева, СТВ:
Глава государства отметил, что никогда не будет на стороне «националистического угара», который сегодня наблюдаем в соседней стране. Ведь Украина не просто рядом граничащая территория, а поистине братская страна. Да и, по сути, большинство мирных украинцев не виноваты, что в том числе из-за безрассудной политики президента Зеленского страдает вся страна. Ведь ни для кого не секрет, что Украина шаг за шагом теряет свою экономическую устойчивость: в стране процветает коррупция и ветшает энергетическая инфраструктура, в то время как цены на энергоносители растут. И это не говоря о продолжающейся напряженности в Донецкой и Луганской областях.
Александр Лукашенко: я буду делать всё для того, чтобы Украина стала нашей. Это не эмоции. Подробнее здесь.
Украинцы недовольны политикой Зеленского и открыто заявляют об этом. Тем временем сам президент Украины сегодня в Раде громко вещает с посланием к парламенту, рассказывая о снижении госдолга Украины, росте экономики и все в этом духе. И, что важно, говорит об этом в день якобы задуманного Россией госпереворота.
Беседа с одним из главных медийных лиц российской журналистики длилась больше 2,5 часов. Во время разговора не оставили без внимания действия еще одной нашей страны-соседки. Абсурдную политику польского руководства мало кто понимает. Подыгрывая США, Варшава в итоге останется никому не нужной. За примером далеко ходить не на надо: Украина во время дружбы с США особо не расцвела, а стала по своей же прихоти изгоем среди когда-то самых близких соседей.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Слушайте, когда меня будут «душить» поляки или еще какие-то там, я буду смотреть на какие-то контракты? Бросьте вы. О чем вы говорите?
Дмитрий Киселев, генеральный директор международного информационного агентства «Россия сегодня»:
То есть вы это серьезно?
Александр Лукашенко:
Конечно, серьезно. Поляки решили закрыть границу с Беларусью. Ну хорошо, закрывайте. Мы не очень-то часто ездим в Евросоюз. Наши интересы сегодня в России, Китае и на Востоке больше всего. А если я закрою, что будет тогда с этим потоком, который в основном в Россию, Китай и прочее идет через нас? Ведь у России с Украиной там граница закрыта южная, то есть они через Украину не пройдут. Только Беларусь. Через Прибалтику нам на плечах носить – там дорог нет, ты же знаешь, Дмитрий. Поэтому прежде чем делать с их стороны заявления, надо взять свои куриные мозги в руки, как в народе говорят, и подумать, что ты бряцаешь. Он закроет границу... Ну закрой. Кому ты в ущерб закроешь? Сам себе. А потом, ты закроешь, как вы сказали, тогда вы подумайте, как вы энергоносители будете покупать в России.
Ольга Шерснева:
Очевидно, многое, что сказано нашим Президентом во время интервью, не нравится ни Киеву, ни Варшаве, тем более их куратору – Вашингтону. Речь о вопросе про Крым, ядерное оружие, а также остановку транзита энергоносителей. Но в сложившейся ситуации Беларусь будет руководствоваться исключительно собственными интересами.
Читайте также:
Лукашенко в ответ на действия НАТО: тогда я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь
Лукашенко: «Крым де-факто – это российский Крым, после референдума и де-юре Крым стал российским»
Лукашенко: «Перестали сотрудничать с нами и разговаривать по вопросам границы, ну и Господь с вами, ваши проблемы»