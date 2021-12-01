Лукашенко: поляки решили закрыть границу с Беларусью. Подумайте, как вы энергоносители будете покупать в России

Новости Беларуси. Первый без купюр для СМИ. 1 декабря стали известны новые подробности многочасового интервью, которое Александр Лукашенко дал 30 ноября генеральному директору медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В частности Президент заявил о том, что он будет делать все, чтобы Украина стала нашей.

Ольга Шерснева, СТВ:

Глава государства отметил, что никогда не будет на стороне «националистического угара», который сегодня наблюдаем в соседней стране. Ведь Украина не просто рядом граничащая территория, а поистине братская страна. Да и, по сути, большинство мирных украинцев не виноваты, что в том числе из-за безрассудной политики президента Зеленского страдает вся страна. Ведь ни для кого не секрет, что Украина шаг за шагом теряет свою экономическую устойчивость: в стране процветает коррупция и ветшает энергетическая инфраструктура, в то время как цены на энергоносители растут. И это не говоря о продолжающейся напряженности в Донецкой и Луганской областях. Александр Лукашенко: я буду делать всё для того, чтобы Украина стала нашей. Это не эмоции. Подробнее здесь.

Украинцы недовольны политикой Зеленского и открыто заявляют об этом. Тем временем сам президент Украины сегодня в Раде громко вещает с посланием к парламенту, рассказывая о снижении госдолга Украины, росте экономики и все в этом духе. И, что важно, говорит об этом в день якобы задуманного Россией госпереворота. Беседа с одним из главных медийных лиц российской журналистики длилась больше 2,5 часов. Во время разговора не оставили без внимания действия еще одной нашей страны-соседки. Абсурдную политику польского руководства мало кто понимает. Подыгрывая США, Варшава в итоге останется никому не нужной. За примером далеко ходить не на надо: Украина во время дружбы с США особо не расцвела, а стала по своей же прихоти изгоем среди когда-то самых близких соседей.