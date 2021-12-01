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В Беларуси вводятся новые правила по установке и эксплуатации детских площадок

01 декабря 2021 09:20
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Новости Беларуси. Безопасность превыше всего. С 1 декабря вводятся новые правила по установке и эксплуатации детских площадок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Изменения произойдут согласно техрегламенту.

В Беларуси вводятся новые правила по установке и эксплуатации детских площадок-1

Оборудование, которое не отвечает требованиям или с истекшим сроком службы, утилизируют. На каждой площадке появится информационный стенд. На нем будут указаны правила эксплуатации, возрастные ограничения, телефоны экстренных служб и обслуживающей организации. В общем, вся необходимая информация для того, чтобы избежать травм.

# Социальная инфраструктура # общество # Фотофакт

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