В Беларуси вводятся новые правила по установке и эксплуатации детских площадок

Новости Беларуси. Безопасность превыше всего. С 1 декабря вводятся новые правила по установке и эксплуатации детских площадок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Изменения произойдут согласно техрегламенту.

Оборудование, которое не отвечает требованиям или с истекшим сроком службы, утилизируют. На каждой площадке появится информационный стенд. На нем будут указаны правила эксплуатации, возрастные ограничения, телефоны экстренных служб и обслуживающей организации. В общем, вся необходимая информация для того, чтобы избежать травм.