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Филиал «Минские кабельные сети» продолжает вести строгий контроль потребления электроэнергии

17 сентября 2025 07:59
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Электроэнергия – это не просто ресурс, а основа жизни современного города. С начала 2025 года работниками филиала «Минские кабельные сети» проводятся рейды, выявляются десятки случаев безучетного и бездоговорного потребления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам проверок составляются акты о нарушениях.

Специалисты обращают внимание: нарушение правил электроснабжения – это не только материальная ответственность, но и реальная угроза для жизни.

Филиал «Минские кабельные сети» продолжает вести строгий контроль потребления электроэнергии-2

Виталий Ковалев, начальник отдела контроля и анализа потерь электроэнергии филиала «‎Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго»:
Напоминаем, что безучетное потребление электроэнергии может оставить без электричества не только важные социальные объекты и других потребителей, но и нанести вред здоровью нарушителя и окружающих его людей. Выявляя факты нарушения правил электроснабжения, мы снижаем вероятность возникновения аварийных ситуаций и отключения в электрической сети.

Филиал «Минские кабельные сети» продолжает вести строгий контроль потребления электроэнергии-4

Если вы заметили нарушение правил электроснабжения или знаете о незаконных подключениях, сообщите в «Минские кабельные сети» по короткому номеру 115. Специалисты гарантируют: информация останется конфиденциальной.

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