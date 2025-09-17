Филиал «Минские кабельные сети» продолжает вести строгий контроль потребления электроэнергии

Электроэнергия – это не просто ресурс, а основа жизни современного города. С начала 2025 года работниками филиала «Минские кабельные сети» проводятся рейды, выявляются десятки случаев безучетного и бездоговорного потребления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам проверок составляются акты о нарушениях. Специалисты обращают внимание: нарушение правил электроснабжения – это не только материальная ответственность, но и реальная угроза для жизни.

Виталий Ковалев, начальник отдела контроля и анализа потерь электроэнергии филиала «‎Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго»:

Напоминаем, что безучетное потребление электроэнергии может оставить без электричества не только важные социальные объекты и других потребителей, но и нанести вред здоровью нарушителя и окружающих его людей. Выявляя факты нарушения правил электроснабжения, мы снижаем вероятность возникновения аварийных ситуаций и отключения в электрической сети.