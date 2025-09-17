Во Франции к протестам могут примкнуть до 800 тысяч человек

Число участников протестов, намеченных во Франции на 18 сентября, в день массовой забастовки профсоюзов, может достичь 800 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На данный момент власти уже получили заявки на проведение 250 различных акций по всей стране.

После межминистерского совещания, посвященного предстоящим протестам, один из участников встречи заявил, что 18 сентября будет намного больше демонстраций, чем неделей ранее, когда по всей стране почти 200 тысяч человек вышли на акции под лозунгом «Заблокируем все». Таким образом, демонстрации, активно поддержанные профсоюзами, могут сравниться по численности с протестами из-за пенсионной реформы. В разные дни эти акции два года назад собирали от 280 тысяч до более чем миллиона участников.

На фоне опасений, связанных с возможными беспорядками на манифестациях, власти собираются привлечь до 80 тысяч сотрудников полиции и жандармерии для контроля за ситуацией на улицах французских городов. Призывы к забастовкам и демонстрациям распространяют крупнейшие профсоюзы страны. Они критикуют планы правительства по экономии бюджета.