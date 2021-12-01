Гололёдные травмы и более ранний подвоз горячего чая. Как изменилась жизнь беженцев в ТЛЦ с приходом зимы?

По разным причинам люди не хотят или не могут вернуться на родину, поэтому вынуждены ждать. Более трех недель белорусы оказывают поддержку беженцам. В транспортно-логистический центр, где временно размещены иностранцы, поступило более 111 тонн гуманитарной помощи. 30 ноября здесь появился стационарный медицинский пункт.

Сергей Шуманский, корреспондент:

Сегодняшний день, 1 декабря, выдался по-настоящему зимним. И дело не в том, что пришла календарная зима. Здесь действительно очень холодно, градусник показывает -4 °C. Но я бы сказал, что чувствуется холоднее. Повышенная влажность, всю ночь шел снег. И такая погода крайне неблагоприятно сказывается на беженцах. Большинство из них не видели никогда снега, не ощущали отрицательных температур. Они очень непривычно себя чувствуют в таких условиях. Поэтому белорусская сторона сейчас прикладывает все усилия, чтобы как-то облегчить состояние этих людей. Сегодня раньше обычного сюда привезли горячий чай, Красный Крест выдал продуктовые наборы – с десертом, печеньем, детским питанием. Вчера выдавалась дополнительная партия теплых одеял от УВКБ ООН. Сегодня или в ближайшее время будет решен вопрос с дополнительной партией теплой обуви больших размеров для мужчин. И тогда уже точно вопрос по обуви будет закрыт.

Напомню, вчера, 30 ноября, был открыт стационарный медпункт. Мы уточнили информацию: сейчас начинает появляться новый вид травм – гололедные, что вполне ожидаемо. Женщина одна поскользнулась, получила довольно серьезную травму, сейчас ее будут госпитализировать в БСМП, чтобы исключить перелом.

В общем ситуация здесь довольно стандартная. Уже выстроилась привычная очередь в автолавку. Она пока не подъехала, но люди выстраиваются заранее. Также сейчас готовится первая группа людей для похода в полевую баню. Скорее всего, сегодня опять будет организовано место для стрижки беженцев. Вчера они уже сами себя стригли. Люди, которые у себя на родине работали в этой профессии – в сфере парикмахерских услуг, уже свободно сами оказывают эти услуги своим соотечественникам.

Сейчас мы ждем каких-то новых заявлений, сообщений от представителей местного облисполкома.

Читайте также:

«Никто здесь силой действительно никого не удерживает». Что ещё рассказал Виктор Пранюк о беженцах в ТЛЦ?

Не могут в полном объёме выполнить медицинские предписания. С какими проблемами беженцы обращаются к медикам?

Беларусь тратит на еду беженцам больше 11 тысяч долларов в сутки