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Захарова прокомментировала высказывания Пугачёвой о Дудаеве цитатой из Библии

17 сентября 2025 07:51
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Захарова прокомментировала высказывания Пугачёвой о Дудаеве цитатой из Библии-0

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась касательно слов певицы Аллы Пугачевой про лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева, приведя слова из Священного Писания, пишет РИА Новости.

Ранее Пугачева, рассказывая об опыте общения с Дудаевым, охарактеризовав его как «приличного, порядочного и интеллектуального» человека. Дудаев в 90-х являлся лидером чеченских сепаратистов и возглавлял деятельность против российских федеральных сил.

«Не сотвори себе кумира», – подчеркнула дипломат на фоне высказывания Пугачевой. Она также добавила, что умение петь или танцевать не подразумевает умения аналогичного уровня в других вопросах.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Мария Захарова

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