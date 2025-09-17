День народного единства был утверждён как символ идеи сплочённости белорусов – Алёна Дзиодзина

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Обычно государственный праздник несет за собой частичку истории той страны, в которой его отмечают. День народного единства был утвержден в Беларуси в 2021 году как символ идеи сплоченности белорусов. Эта же философия осталась в основе той мирной доктрины, которую Александр Лукашенко транслирует как внутри Беларуси, так и на внешнем контуре. В этом смысле торжественные мероприятия и наименование праздника стали символом, что заостряет внимание на таком понятии, как единство. Контекст времени того требовал.

Стоит отметить, что история праздника начинается ранее, когда в 1937 году западная часть Беларуси воссоединилась с восточной, и 17 сентября было тем самым праздником, что объединял бы народ во единое целое, как бы стирая границы на социальном уровне между западными белорусами и восточными.

Таким образом, праздник транслировал обществу, под какой эгидой заново сошлись две территории и что политики поглощения, конкуренции или неравенства ожидать не стоит. Отчасти символизм того праздника отвечал на тревогу общества того времени, вполне ожидаемую и закономерную в ситуации, когда территориальные контуры государства меняются.