День народного единства был утверждён как символ идеи сплочённости белорусов – Алёна Дзиодзина
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Обычно государственный праздник несет за собой частичку истории той страны, в которой его отмечают. День народного единства был утвержден в Беларуси в 2021 году как символ идеи сплоченности белорусов. Эта же философия осталась в основе той мирной доктрины, которую Александр Лукашенко транслирует как внутри Беларуси, так и на внешнем контуре. В этом смысле торжественные мероприятия и наименование праздника стали символом, что заостряет внимание на таком понятии, как единство. Контекст времени того требовал.
Стоит отметить, что история праздника начинается ранее, когда в 1937 году западная часть Беларуси воссоединилась с восточной, и 17 сентября было тем самым праздником, что объединял бы народ во единое целое, как бы стирая границы на социальном уровне между западными белорусами и восточными.
Таким образом, праздник транслировал обществу, под какой эгидой заново сошлись две территории и что политики поглощения, конкуренции или неравенства ожидать не стоит. Отчасти символизм того праздника отвечал на тревогу общества того времени, вполне ожидаемую и закономерную в ситуации, когда территориальные контуры государства меняются.
Алена Дзиодзина:
Возвращаясь в сегодняшний день, напоминание о народном единстве также пришло в Беларусь в духе времени. В этот раз его начали отмечать после того, как белорусский народ активно пытались раскалывать в 2020-м. У злопыхателей ничего не вышло, что абсолютно не отменяет возможных попыток в дальнейшем. Однако заякорить и отрефлексировать исторический опыт было необходимо. Ведь при дальнейших попытках вбить клин в отношения белорусов на уровне психологии социального общества необходима идея более сильная, чем провокации или попытки вбить клин в отношениях.
Идея о народном единстве – часть политики Президента, которую он старается не только поддерживать в белорусском обществе, но и включать в международные отношения. В данном случае понятие о народном единстве расширилось и углубилось. Нередко глава государства ставит акцент на том, что «соседей не выбирают» и они нам даются от Бога: враждебные или мирные, шумные или тихие – эти люди даны нам такими. Их реакция в нашу сторону может быть разная, и зачастую она обусловлена информацией.
Важно подходить с миролюбивой доктриной и к ним. На языке человеческой психологии это значит оставаться едиными не ради того, чтобы дружить против соседей, а подать им сигнал о дружелюбном единстве в основе белорусской политики и философии. Безвизовый режим, возможность посещать белорусские праздники, взаимодействовать, контактировать с миролюбивыми белорусами – все это может стать предпосылкой к миру в дальнейшем.
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