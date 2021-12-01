Сколько лет нужно работать, чтобы получать трудовую пенсию? Рассказал юрист

Когда рабочие будни позади и пора отправляться на заслуженный отдых, самое время позаботиться о назначении пенсии.
Когда рабочие будни позади и пора отправляться на заслуженный отдых, самое время позаботиться о назначении пенсии.
Александр Костюкевич, юрист:
Пенсия зависит от получаемой нами заработной платы и уплаченных взносов. Сегодня период, за который осуществляется заработная плата для назначения пенсии, составляет 27 лет, а со следующего года составит уже 28 лет.
Чтобы не попасть впросак, юристы советуют подходить к пенсионному вопросу крайне серьезно. Своевременное подтверждение трудового стажа – обязательное условие.
Александр Костюкевич:
С 2003 года у нас есть персонифицированный учет. Соответственно, мы можем в любой ФСЗН подойти и взять распечатку. Там будет все четко указано: где мы работали, сколько за нас уплачивали взносы.
Но бывает и так, что связаться с бывшим нанимателем за получением справки невозможно. Компания ликвидирована, а работодатель не выходит на связь. В какие двери стучаться и как доказать свою заработную плату?
Александр Костюкевич:
Если организация подана на ликвидацию, мы должны запросить в архив сведения по месту нахождения организации: подавала ли эта организация документы по заработной плате.
Если документы так и не нашлись, отчаиваться рано. Расставить все точки над i поможет суд.
Александр Костюкевич:
В суде у нас есть образцы заявлений. Указываем все места, где мы работали, а уже суд в свою очередь при рассмотрении дела запросит сведения в ФСЗН, была ли такая организация, уплачивали ли они взносы. Если, например, 10 человек работали, суд примет решение, что вы работали, посчитает средний заработок.