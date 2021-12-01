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Сколько лет нужно работать, чтобы получать трудовую пенсию? Рассказал юрист

01 декабря 2021 09:33
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Когда рабочие будни позади и пора отправляться на заслуженный отдых, самое время позаботиться о назначении пенсии.

Сколько лет нужно работать, чтобы получать трудовую пенсию? Рассказал юрист-1

Александр Костюкевич, юрист:
Пенсия зависит от получаемой нами заработной платы и уплаченных взносов. Сегодня период, за который осуществляется заработная плата для назначения пенсии, составляет 27 лет, а со следующего года составит уже 28 лет.

Чтобы не попасть впросак, юристы советуют подходить к пенсионному вопросу крайне серьезно. Своевременное подтверждение трудового стажа – обязательное условие.

Сколько лет нужно работать, чтобы получать трудовую пенсию? Рассказал юрист-4

Александр Костюкевич:
С 2003 года у нас есть персонифицированный учет. Соответственно, мы можем в любой ФСЗН подойти и взять распечатку. Там будет все четко указано: где мы работали, сколько за нас уплачивали взносы.

Но бывает и так, что связаться с бывшим нанимателем за получением справки невозможно. Компания ликвидирована, а работодатель не выходит на связь. В какие двери стучаться и как доказать свою заработную плату?

Сколько лет нужно работать, чтобы получать трудовую пенсию? Рассказал юрист-7

Александр Костюкевич:
Если организация подана на ликвидацию, мы должны запросить в архив сведения по месту нахождения организации: подавала ли эта организация документы по заработной плате.

Если документы так и не нашлись, отчаиваться рано. Расставить все точки над i поможет суд.

Сколько лет нужно работать, чтобы получать трудовую пенсию? Рассказал юрист-10

Александр Костюкевич:
В суде у нас есть образцы заявлений. Указываем все места, где мы работали, а уже суд в свою очередь при рассмотрении дела запросит сведения в ФСЗН, была ли такая организация, уплачивали ли они взносы. Если, например, 10 человек работали, суд примет решение, что вы работали, посчитает средний заработок.

# Пенсии # общество # Александр Костюкевич # Вероника Макаревич # Фотофакт

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