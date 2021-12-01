Александр Лукашенко: я буду делать всё для того, чтобы Украина стала нашей. Это не эмоции

Новости Беларуси. «Буду делать все, чтобы Украина стала нашей». Таким мнением Президент Беларуси поделился 30 ноября во время интервью Дмитрию Киселеву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко отметил, что никогда не будет на стороне «националистического угара», который сегодня наблюдаем в соседней стране. Ведь Украина не просто рядом граничащая территория, а поистине братская страна.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я никогда не буду на стороне того националистического угара, который сегодня происходит в Украине. Я буду делать все для того, чтобы Украина стала нашей. Она наша Украина. Там народ наш. Это не эмоции. Это мои твердые убеждения. Поэтому, если мы, не дай бог, окажемся, если Россия окажется перед агрессией со стороны Украины, мы в теснейшей связке юридически, экономически, политически будем с Россией.

Беседа с одним из главных медийных лиц российской журналистики длилась больше двух с половиной часов. Темами разговора стали двусторонние отношения Беларуси и России, интеграция в рамках Союзного государства, конституционная реформа в стране, миграционный кризис на границе с ЕС.