Зеленский рассказал о готовности Украины к прекращению огня

По словам Владимира Зеленского, Киев готов к прекращению огня. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.

Украинский политик рассказал об ожиданиях Киева, предполагающих, что президент США Дональд Трамп организует прекращение огня. Украина, как он указывает, готова к прекращению огня.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров акцентировал ранее внимание на готовности Москвы рассматривать с Киевом политические аспекты урегулирования, а также вести работу в различных форматах. Но на сегодняшний день России ответ украинской стороны так и не поступил на предложение о создании трех рабочих групп с целью конкретно рассмотреть гуманитарные, военные и политические вопросы, выдвинутые Москвой в ходе переговоров в Стамбуле в 2022 году.

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