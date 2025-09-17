Роль и значение Дня народного единства в жизни общества обсудили в БИСИ
День народного единства становится все более важным для белорусов. Об этом говорят данные социсследований. В ходе международного форума в Белорусском институте стратегических исследований обсудили роль и значение государственного праздника в жизни нашего общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С момента учреждения он вошел в триаду самых главных для белорусов – наряду с Днем Победы и Днем Независимости. При этом яркая и самобытная традиция еще только начинает формироваться. В перспективе, День народного единства может стать семейным торжеством – отмечают эксперты.
Светлана Алейникова, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Если говорить о единстве глазами социологов, то это отсутствие межпоколенческих разрывов по ключевым вопросам. У нас нет этих пресловутых конфликтов отцов и детей, неразрешимых каких-то. Это единство в региональном разрезе. То есть нет огромной разницы между мировоззрением жителя, допустим, Могилевской, Витебской области, Гродненской и Брестской. Единство выглядит гораздо более глубинно. Оно проявляется в единстве и неразрывности мировоззрения и ценностей граждан.
Белорусы не желают разделения, испытывают потребность в единении – этот факт фиксируют все профильные исследования. Стремление к сплочению специалисты называют одной из национальных черт.
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