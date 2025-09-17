Роль и значение Дня народного единства в жизни общества обсудили в БИСИ

День народного единства становится все более важным для белорусов. Об этом говорят данные социсследований. В ходе международного форума в Белорусском институте стратегических исследований обсудили роль и значение государственного праздника в жизни нашего общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С момента учреждения он вошел в триаду самых главных для белорусов – наряду с Днем Победы и Днем Независимости. При этом яркая и самобытная традиция еще только начинает формироваться. В перспективе, День народного единства может стать семейным торжеством – отмечают эксперты.