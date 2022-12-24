Лукашенко показали «Волгу» Гагарина и автобус, на котором по Байконуру передвигались космонавты

Новости Беларуси. Президент с рабочим визитом в России. Сегодня, 24 декабря, в центре внимания – сотрудничество в космической сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минск и Москва достаточно плотно работают в этом направлении. С 1999 года успешно реализованы семь союзных программ. А минувшей весной Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились об участии белорусских специалистов в строительстве космодрома Восточный.

Пока Президента Беларуси ждали этим субботним утром в Звездном городке, в центре подготовки космонавтов там же, на одном из самых закрытых объектов России, кипела рутинная работа.