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Лукашенко показали «Волгу» Гагарина и автобус, на котором по Байконуру передвигались космонавты

24 декабря 2022 18:11
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Новости Беларуси. Президент с рабочим визитом в России. Сегодня, 24 декабря,  в центре внимания – сотрудничество в космической сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минск и Москва достаточно плотно работают в этом направлении. С 1999 года успешно реализованы семь союзных программ. А минувшей весной Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились об участии белорусских специалистов в строительстве космодрома Восточный.

Пока Президента Беларуси ждали этим субботним утром в Звездном городке, в центре подготовки космонавтов там же, на одном из самых закрытых объектов России, кипела рутинная работа.

Лукашенко показали «Волгу» Гагарина и автобус, на котором по Байконуру передвигались космонавты-1

Космическая сфера – одна из самых чтущих традиции. Автограф от уважаемого гостя.

Лукашенко показали «Волгу» Гагарина и автобус, на котором по Байконуру передвигались космонавты-4

Лукашенко показали «Волгу» Гагарина и автобус, на котором по Байконуру передвигались космонавты-6

И ретро-экспонаты. Александру Лукашенко показали «Волгу» Юрия Гагарина и автобус, на котором по Байконуру передвигались космонавты 1980-х.

Лукашенко показали «Волгу» Гагарина и автобус, на котором по Байконуру передвигались космонавты-9

Лукашенко показали «Волгу» Гагарина и автобус, на котором по Байконуру передвигались космонавты-11

Сергей Крикалев, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам корпорации «Роскосмос»:
Здесь сидел экипаж, основной и дублирующий, то есть три человека основной экипаж и три человека – дублирующий. Там – медики, инструктора, те, кто за скафандры отвечают.

Лукашенко показали «Волгу» Гагарина и автобус, на котором по Байконуру передвигались космонавты-14

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