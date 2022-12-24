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Пустовой: никогда белорусы не жили так комфортно – не девальвируйте свою свободу

24 декабря 2022 17:53
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Авторская журналистика на СТВ. «Политика без галстуков и купюр» от Евгения Пустового.  

Пустовой: никогда белорусы не жили так комфортно – не девальвируйте свою свободу-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:  
Помните этот упрек: заповедник советскости и стабильности. Это про нашу с вами страну, Беларусь. Сейчас, когда весь мир, да что мир – вокруг наших границ – пружинит, кажется, слава богу, избежали многих ошибок. Да нет, некоторым очень хочется Беларусь превратить в горячий фронт, хотя мы и так на передовой. Нет, хотят еще долбить, долбить и долбить страну «Хаймарсами». Проверенные же технологии в свое время не сработали.

Есть люди, которые до сих пор критикуют нашу медийную повестку за посевную по БТ, Президента упрекают за сближение с Россией, продолжают делить белорусов на теме отношения к своей истории и культуре. А что нового? Ничего.

Подробности в видеоматериале.

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# «Политика без галстуков и купюр» # общество # Евгений Пустовой # Фотофакт

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