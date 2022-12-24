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«Жива, здорова! Молодец!» О чём Лукашенко говорил с претенденткой в космонавты от Беларуси?

24 декабря 2022 13:29
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Новости Беларуси. Испытания центрифугой и невесомостью. Александр Лукашенко посетил центр подготовки космонавтов имени Гагарина в рамках рабочего визита в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Жива, здорова! Молодец!» О чём Лукашенко говорил с претенденткой в космонавты от Беларуси?-1

В Звездном городке белорусского лидера ознакомили с работой тренировочного хаба. Для подготовки космонавтов здесь используют высокотехнологичное оборудование.  

Испытание центрифугой 24 декабря проходила одна из претенденток в космонавты от Беларуси. Александр Лукашенко наблюдал за тренировкой нашей землячки лично и пообщался с девушкой после испытания.  

«Жива, здорова! Молодец!» О чём Лукашенко говорил с претенденткой в космонавты от Беларуси?-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Жива, здорова! Молодец! Я не первый раз вижу испытание такое, но ты вообще! Как себя чувствуешь?  
– Ощущения незабываемые, конечно. На всю жизнь, наверное.  
– Молодец, молодец! Устроил я вам жизнь. Ну хоть будет что вспомнить.  
– Конечно!  

Бороздить космические просторы – в центре готовят шесть претендентов на полет в космос от Беларуси. Среди них бортпроводницы национальной авиакомпании, судебный эксперт, врачи и сотрудница Академии наук. Ожидается, что основного и дублирующего кандидата определят после Нового года.   

«Жива, здорова! Молодец!» О чём Лукашенко говорил с претенденткой в космонавты от Беларуси?-7

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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