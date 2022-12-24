Экскурсию Лукашенко провёл лично Олег Новицкий. Что показали Президенту в центре подготовки космонавтов?
Новости Беларуси. Президент с рабочим визитом в России. Сегодня, 24 декабря, в центре внимания – сотрудничество в космической сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минск и Москва достаточно плотно работают в этом направлении. С 1999 года успешно реализованы семь союзных программ. А минувшей весной Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились об участии белорусских специалистов в строительстве космодрома Восточный.
По приглашению российского лидера сегодня Александр Лукашенко посетил центр подготовки космонавтов в Звездном городке. Сейчас здесь решается, кто в истории суверенной Беларуси первым отправится на МКС. Претендентов шесть. И все девушки. Ожидается, что после Нового года определят основного и дублирующего кандидатов.
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В тренировочном модуле российского сегмента МКС белорусскую делегацию ждали знакомые лица. Экскурсию Президенту лично проводил Олег Новицкий. Уроженец Беларуси трижды летал в космос и, кажется, с закрытыми глазами может передвигаться по станции.
Олег Новицкий, летчик-космонавт:
Перечень работ на день, все работы привязаны ко времени.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
И это на каждый день, да?
– Да, накануне приходит. 6 утра, подъем, потом какой-то эксперимент, забор крови, завтрак. И пошло-пошло-пошло. Строго привязаны ко времени работы. Поменять местами работы тоже нельзя, строго должны идти по распорядку.
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