Экскурсию Лукашенко провёл лично Олег Новицкий. Что показали Президенту в центре подготовки космонавтов?

Новости Беларуси. Президент с рабочим визитом в России. Сегодня, 24 декабря, в центре внимания – сотрудничество в космической сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минск и Москва достаточно плотно работают в этом направлении. С 1999 года успешно реализованы семь союзных программ. А минувшей весной Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились об участии белорусских специалистов в строительстве космодрома Восточный.

По приглашению российского лидера сегодня Александр Лукашенко посетил центр подготовки космонавтов в Звездном городке. Сейчас здесь решается, кто в истории суверенной Беларуси первым отправится на МКС. Претендентов шесть. И все девушки. Ожидается, что после Нового года определят основного и дублирующего кандидатов.

«Жива, здорова! Молодец!» О чем Лукашенко говорил с претенденткой в космонавты от Беларуси? Читайте здесь.

В тренировочном модуле российского сегмента МКС белорусскую делегацию ждали знакомые лица. Экскурсию Президенту лично проводил Олег Новицкий. Уроженец Беларуси трижды летал в космос и, кажется, с закрытыми глазами может передвигаться по станции.