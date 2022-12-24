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Ждём похолодание и мокрый снег. Какой будет погода в Беларуси под Новый год?

24 декабря 2022 15:56
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Уверенный минус сменился на плюс. В середине недели температурный фон существенно повысился. Днем столбики термометров показывали от -4 до +2 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». Из-за повышения температурного фона осадки переходили из снега и мокрого снега в дождь. Это привело к образованию гололеда.  

Плюс спровоцировал ледостав с полыньями. Он наблюдался на Березине, большем протяжении Западной Двины, Немана, Днепра и Припяти, отдельных участках Вилии.  

Ну а чего же ждать белорусам на предстоящей неделе?  

Ждём похолодание и мокрый снег. Какой будет погода в Беларуси под Новый год?-1

Мокрый снег, туман и гололедица окутают нашу страну. В начале рабочих будней температурный фон в Беларуси понизится. Ночью и днем в отдельных районах ожидаются слабый туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью понизится до -2…-9 °C, а по северу при прояснениях до -11 °C, по югу ожидается около 0 °C. Днем будет -5…+2 °C. В середине рабочей недели на большей части страны пройдет мокрый снег. Температура воздуха ночью составит -5…+2 °C, а днем -2…+4 °C.  

Теплее всего в Риме и Афинах, в Москве 0°C. О погоде в Европе на неделю с 26 декабря по 1 января читайте здесь.  

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.  

Ждём похолодание и мокрый снег. Какой будет погода в Беларуси под Новый год?-4

Ждём похолодание и мокрый снег. Какой будет погода в Беларуси под Новый год?-6

Ждём похолодание и мокрый снег. Какой будет погода в Беларуси под Новый год?-8

Ждём похолодание и мокрый снег. Какой будет погода в Беларуси под Новый год?-10

Ждём похолодание и мокрый снег. Какой будет погода в Беларуси под Новый год?-12

Ждём похолодание и мокрый снег. Какой будет погода в Беларуси под Новый год?-14

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# Погода в Беларуси # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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