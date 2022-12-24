Ждём похолодание и мокрый снег. Какой будет погода в Беларуси под Новый год?

Уверенный минус сменился на плюс. В середине недели температурный фон существенно повысился. Днем столбики термометров показывали от -4 до +2 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». Из-за повышения температурного фона осадки переходили из снега и мокрого снега в дождь. Это привело к образованию гололеда.

Плюс спровоцировал ледостав с полыньями. Он наблюдался на Березине, большем протяжении Западной Двины, Немана, Днепра и Припяти, отдельных участках Вилии.