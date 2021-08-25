Лукашенко поделился личным опытом и вспомнил первый белорусский комбайн. Итоги поездки Президента в Логойский район

Новости Беларуси. Александр Лукашенко с рабочей поездкой посетил Логойский район Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Повод для встречи с сельчанами особенный. Ровно 25 лет назад по поручению главы государства на предприятии «Гомсельмаш» начали выпускать отечественные комбайны. Сегодня линейка белорусской сельхозтехники насчитывает десятки современных моделей и модификаций. Многие из них востребованы на мировом рынке и помогают убирать хлеб даже в Аргентине и Зимбабве. Какие новинки агробеспилотников показали 25 августа главе государства, расскажет Ксения Худолей.

25 лет назад на похожее поле (но только в Гомельской области) Александр Лукашенко приезжал, чтобы проверить в действии первый белорусский комбайн. Тогда в идею поставить на конвейер собственный зерноуборочный агрегат верили не все. Спустя четверть века Президенту не нужно другое подтверждение успеха пилотного «Полесья» – перед глазами целая линейка высокотехнологичных машин, востребованных далеко за пределами нашей страны. Но разговор 25 августа Александр Лукашенко начал с самой локальной темы – отношения к технике и урожаю во время уборочной. Читайте также: Лукашенко в Логойском районе: не наведут порядок – доложишь, расстанемся со всеми. Повторять я больше не буду Есть еще сложности, о которых мы не знаем. О каких проблемах Лукашенко рассказали на «Гомсельмаше»? «Соответствуют западным образцам?» Вот что показали главе государства в поле под Минском Дисциплина в сельском хозяйстве – основа достатка аграриев. Еще один важный ингредиент – технологии. От этого отталкивались и четверть века назад, принимая решение создавать первый комбайн с белорусской душой. Именно таким КЗР-10 и получился. Может, не самым эстетичным, но уж точно выносливым.

Ксения Худолей, корреспондент:

В 1996 году этот зерноуборочный комплекс фактически стал началом истории отечественного комбайностроения. Сегодня в выставочной линейке «Гомсельмаша» это, конечно, раритет. А на лидирующие позиции выходят белорусские агробеспилотники. И все же именно он остается главным экспонатам для руководителя страны. Александр Лукашенко детально знает, из чего собирали «Полесье-Ротор». Ведь в середине 1990-х белорусские аграрии оказались перед фактом – убирать хлеб было просто нечем. Дилемму (искать валюту на иностранную технику или учиться строить свою собственную) решил Президент. Через годы стало очевидным: у комбайна-юбиляра непростая история, но с аграрным хэппи-эндом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Четверть века прошла, слушай. Сергей Федорович, генеральный конструктор научно-технического центра комбайностроения ОАО «Гомсельмаш»:

Нетрадиционная схема была. Александр Новиков, генеральный директор ОАО «Гомсельмаш»:

Никто не верил, что эта схема будет работать (подробнее здесь).

Всего было выпущено более 3 000 таких машин. Некоторые из них до сих пор в строю. Но 25 августа Президенту демонстрируют следующие поколения гомельских комбайнов, всего в каталоге 11 моделей и 75 модификаций. От самых простых и компактных до высокопроизводительных с народной приставкой «супер». Такие способны намолачивать до 60 тонн в час. В ближайшее время в производство запустят семь новых моделей. И здесь закономерный вопрос – все ли свое? Для машиностроения импортные детали – антистимул. Особенно важно это в условиях санкционных претензий Запада. За последние пять лет «Гомсельмашу» удалось сократить импортоемкость производства в два раза. Экономия в цифрах – больше 130 миллионов долларов. Детали для комбайнов производят больше 800 белорусских компаний. Некоторые комплектующие представили главе государства.