Лукашенко поделился личным опытом и вспомнил первый белорусский комбайн. Итоги поездки Президента в Логойский район
Новости Беларуси. Александр Лукашенко с рабочей поездкой посетил Логойский район Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Повод для встречи с сельчанами особенный. Ровно 25 лет назад по поручению главы государства на предприятии «Гомсельмаш» начали выпускать отечественные комбайны. Сегодня линейка белорусской сельхозтехники насчитывает десятки современных моделей и модификаций. Многие из них востребованы на мировом рынке и помогают убирать хлеб даже в Аргентине и Зимбабве.
Какие новинки агробеспилотников показали 25 августа главе государства, расскажет Ксения Худолей.
25 лет назад на похожее поле (но только в Гомельской области) Александр Лукашенко приезжал, чтобы проверить в действии первый белорусский комбайн. Тогда в идею поставить на конвейер собственный зерноуборочный агрегат верили не все. Спустя четверть века Президенту не нужно другое подтверждение успеха пилотного «Полесья» – перед глазами целая линейка высокотехнологичных машин, востребованных далеко за пределами нашей страны. Но разговор 25 августа Александр Лукашенко начал с самой локальной темы – отношения к технике и урожаю во время уборочной.
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Дисциплина в сельском хозяйстве – основа достатка аграриев. Еще один важный ингредиент – технологии. От этого отталкивались и четверть века назад, принимая решение создавать первый комбайн с белорусской душой. Именно таким КЗР-10 и получился. Может, не самым эстетичным, но уж точно выносливым.
Ксения Худолей, корреспондент:
В 1996 году этот зерноуборочный комплекс фактически стал началом истории отечественного комбайностроения. Сегодня в выставочной линейке «Гомсельмаша» это, конечно, раритет. А на лидирующие позиции выходят белорусские агробеспилотники.
И все же именно он остается главным экспонатам для руководителя страны. Александр Лукашенко детально знает, из чего собирали «Полесье-Ротор». Ведь в середине 1990-х белорусские аграрии оказались перед фактом – убирать хлеб было просто нечем. Дилемму (искать валюту на иностранную технику или учиться строить свою собственную) решил Президент. Через годы стало очевидным: у комбайна-юбиляра непростая история, но с аграрным хэппи-эндом.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Четверть века прошла, слушай.
Сергей Федорович, генеральный конструктор научно-технического центра комбайностроения ОАО «Гомсельмаш»:
Нетрадиционная схема была.
Александр Новиков, генеральный директор ОАО «Гомсельмаш»:
Никто не верил, что эта схема будет работать (подробнее здесь).
Всего было выпущено более 3 000 таких машин. Некоторые из них до сих пор в строю. Но 25 августа Президенту демонстрируют следующие поколения гомельских комбайнов, всего в каталоге 11 моделей и 75 модификаций. От самых простых и компактных до высокопроизводительных с народной приставкой «супер». Такие способны намолачивать до 60 тонн в час. В ближайшее время в производство запустят семь новых моделей. И здесь закономерный вопрос – все ли свое? Для машиностроения импортные детали – антистимул. Особенно важно это в условиях санкционных претензий Запада.
За последние пять лет «Гомсельмашу» удалось сократить импортоемкость производства в два раза. Экономия в цифрах – больше 130 миллионов долларов. Детали для комбайнов производят больше 800 белорусских компаний. Некоторые комплектующие представили главе государства.
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За четверть века «Гомсельмаш» уверенно закрепился в пятерке крупнейших производителей зерноуборочной техники на планете. Выпущено свыше 38 тысяч машин, а география регулярных поставок шагнула гораздо дальше традиционных рынков России и Казахстана. Сегодня белорусская техника помогает убирать хлеб даже в Аргентине и Зимбабве.
Оценить отечественные разработки лучше всех могут наши механизаторы – тест-драйвы сельхозагрегатов они проводят на родной земле. Президент попросил честный отзыв на новую модель.
Без прикрас поговорили также об актуальных вопросах в сельском хозяйстве. Александр Лукашенко обратил внимание управленцев на отстающие предприятия. Разрыва между лидерами и малоприбыльными фермами быть не должно. Как минимум, дисциплину и порядок аграрии должны соблюдать независимо от размера хозяйства и его геолокации. Как пример – личный опыт Президента.
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Что подарили Лукашенко на «Гомсельмаше» и почему подарок придется переделать?
Несмотря на недоработки аграриев, назвать белорусские сельхозпроблемы глобальными нельзя. Сегодняшнее мероприятие – фактическое подтверждение продуктивного развития отечественных технологий и их мирового признания.
Юбилей белорусского зерноуборочного комбайностроения, конечно, не обошелся без подарков. Свой презент глава государства передал генеральному конструктору «Гомсельмаша», стоявшему у истоков первого агрегата. А Президенту вручили уменьшенную копию «Полесья».