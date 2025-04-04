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Решения наших президентов должны быть реализованы в кратчайшие сроки – Турчин об предстоящем визите в Россию

04 апреля 2025 13:36
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Еще одно мероприятие в графике главы государства. Президент обсудил с премьер-министром предстоящий визит правительственной делегации в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решения наших президентов должны быть реализованы в кратчайшие сроки – Турчин об предстоящем визите в Россию-2

Ожидается, что стороны рассмотрят много вопросов, касающихся двухстороннего сотрудничества. В том числе и о которых говорили Александр Лукашенко и Владимир Путин во время недавнего официального визита нашего Президента в Россию. Во время сегодняшнего разговора с Александром Турчиным Президент обратил внимание на то, что те стратегические вопросы белорусско-российского взаимодействия, по которым уже приняты решения, необходимо практически реализовывать более оперативно.

Подробностями предстоящего визита Александр Турчин поделился с журналистами. В частности у премьер-министра поинтересовались: будет ли идти речь о выделении нового кредита на совместные импортозамещающие проекты?

Решения наших президентов должны быть реализованы в кратчайшие сроки – Турчин об предстоящем визите в Россию-4

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:
Сегодня это одна из обсуждаемых тем между нашими министерствами. Поэтому нарабатываются проекты с белорусской стороны. Поэтому я не исключаю, что эта тема может быть предметом обсуждения в Москве. Я хочу сказать, что в принципе сегодня взаимодействие с нашими российскими коллегами находится на очень высоком уровне, поэтому, я думаю, что те решения наших президентов, наших глав государств должны быть реализованы, причем в кратчайшие сроки.

Напомню, ранее, в 2022 году, Россия выделила Беларуси кредит в размере 105 миллиардов российских рублей для финансирования программ по импортозамещению. В течение последующих лет партнеры совместно реализовывали утвержденные проекты. А в прошлом году сообщалось, что возможно рассмотрение вопроса о предоставлении дополнительного кредитного транша на аналогичные цели.

# Александр Турчин # Беларусь-Россия

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