Решения наших президентов должны быть реализованы в кратчайшие сроки – Турчин об предстоящем визите в Россию

Еще одно мероприятие в графике главы государства. Президент обсудил с премьер-министром предстоящий визит правительственной делегации в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что стороны рассмотрят много вопросов, касающихся двухстороннего сотрудничества. В том числе и о которых говорили Александр Лукашенко и Владимир Путин во время недавнего официального визита нашего Президента в Россию. Во время сегодняшнего разговора с Александром Турчиным Президент обратил внимание на то, что те стратегические вопросы белорусско-российского взаимодействия, по которым уже приняты решения, необходимо практически реализовывать более оперативно.

Подробностями предстоящего визита Александр Турчин поделился с журналистами. В частности у премьер-министра поинтересовались: будет ли идти речь о выделении нового кредита на совместные импортозамещающие проекты?