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Что подарили Лукашенко на «Гомсельмаше» и почему подарок придётся переделать?

25 августа 2021 18:45
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко с рабочей поездкой посетил Логойский район Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Повод для встречи с сельчанами особенный. Ровно 25 лет назад по поручению главы государства на предприятии «Гомсельмаш» начали выпускать отечественные комбайны.

Что подарили Лукашенко на «Гомсельмаше» и почему подарок придётся переделать?-1

Юбилей белорусского зерноуборочного комбайностроения, конечно, не обошелся без подарков. Свой презент глава государства передал генеральному конструктору «Гомсельмаша», стоявшему у истоков первого агрегата. А Президенту вручили уменьшенную копию «Полесья».

Что подарили Лукашенко на «Гомсельмаше» и почему подарок придётся переделать?-4

Александр Новиков, генеральный директор ОАО «Гомсельмаш»:
То, с чего все начиналось.

Что подарили Лукашенко на «Гомсельмаше» и почему подарок придётся переделать?-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Тот комбайн?

– Да.
– Благодаря вот этому решению, кто знает, было бы у нас комбайностроение?
– Не было бы. Мы бы ушли, начали покупать импортное, потом трудно было бы вернуться, поэтому не было бы комбайностроения. Забираем.

Что подарили Лукашенко на «Гомсельмаше» и почему подарок придётся переделать?-10

– Это реликвия.
– Скорее всего, во Дворец Республики. Там же у нас техника сосредоточена, образцы. И военная, и гражданская. И комбайны есть там. Но это первый.

Что подарили Лукашенко на «Гомсельмаше» и почему подарок придётся переделать?-13

– Не будет смотреться, там в другом масштабе. Надо переделывать.
– Это да, это масштаб 1 к 25, а мы тогда сделаем 1 к 10.
– Ну да, первый. И подписать надо, что первый. Спасибо. Спасибо, ребята.

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# Подарки Президенту Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Александр Новиков # Фотофакт

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