Что подарили Лукашенко на «Гомсельмаше» и почему подарок придётся переделать?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко с рабочей поездкой посетил Логойский район Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Повод для встречи с сельчанами особенный. Ровно 25 лет назад по поручению главы государства на предприятии «Гомсельмаш» начали выпускать отечественные комбайны.

Юбилей белорусского зерноуборочного комбайностроения, конечно, не обошелся без подарков. Свой презент глава государства передал генеральному конструктору «Гомсельмаша», стоявшему у истоков первого агрегата. А Президенту вручили уменьшенную копию «Полесья».

Александр Новиков, генеральный директор ОАО «Гомсельмаш»:

То, с чего все начиналось.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Тот комбайн? – Да.

– Благодаря вот этому решению, кто знает, было бы у нас комбайностроение?

– Не было бы. Мы бы ушли, начали покупать импортное, потом трудно было бы вернуться, поэтому не было бы комбайностроения. Забираем.