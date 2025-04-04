Лукашенко обсудил с премьер-министром предстоящий визит правительственной делегации в Россию

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По поводу визита в Россию, чтобы было понятно, Каранкевич присутствовал на переговорах. Он был главным лицом от правительства, он излагал подходы, вопросы ставил, которые надо было бы решить с Россией. Надо отдать должное, Президент Путин поддержал нас по всем вопросам, начиная с финансовых и заканчивая ценообразованием на нефть и так далее. Речь шла о том, чтобы мы отрегулировали цену по поставкам российской нефти, чтобы наши предприятия работали. Не надо там бешеная рентабельность. 7-8 % и так далее. Я это говорю к тому, что все эти вопросы известны. Они были поддержаны на переговорах. И во время визита надо попросить у правительства России, у Михаила Владимировича Мишустина, чтобы эти вопросы были решены окончательно, потому что там были поручения правительству России сделать то-то, то-то, то-то, чтобы они были решены. И ряд стратегических вопросов, по которым принималось решение. Надо посмотреть, как мы выполняем. Если есть какие-то недостатки с нашей или с российской стороны, чтобы это было отмечено. Что-то мы рассмотрим на Высшем госсовете Союзного государства, если это нужно. Но лучше это решить на уровне двух правительств. Потому что решения все приняты, но у нас часто бывает «отложили, завтра решим». Уже времени нет, чтобы их откладывать.