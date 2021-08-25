Президент попросил механизатора оценить белорусскую разработку: «А что настораживает тебя?»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко с рабочей поездкой посетил Логойский район Минской области. Повод для встречи особенный. Ровно 25 лет назад по поручению главы государства на предприятии «Гомсельмаш» начали выпускать отечественные комбайны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня линейка белорусской сельхозтехники насчитывает десятки современных моделей и модификаций. Многие из них востребованы на мировом рынке и помогают убирать хлеб даже в Аргентине и Зимбабве.
Оценить отечественные разработки лучше всех могут наши механизаторы – тест-драйвы сельхозагрегатов они проводят на родной земле. Президент попросил честный отзыв на новую модель.
– Добрый день. Тебя как зовут?
– Максим.
– Максим, ты не боишься на нем работать?
– Нет.
– Нет? А вообще, твое впечатление. Ты же сеял на разных сеялках, да?
– Конечно, да.
– Ну, вот эта машина?
– Хорошая машина, производительность большая. В среднем 70-100 гектаров можно засеять за смену.
– Ну а что настораживает тебя в этом агрегате?
– Первоначально ширина захвата очень большая. Потому что у нас поля со столбами.
– Надо привыкнуть пока?
– Конечно.
– Ну со столбами, Максим, это мы виноваты. Вот, начальники виноваты. Для того чтобы посеять, сначала надо эти столбы обойти сеялкой маленькой. Обойти и сделать проход, то есть обработать столбы.
– Да, чтобы прямолинейно.
– Да. А потом ты вышел со своей махиной, и не надо тебе там крутиться возле столбов.
– Да-да.
– Вот в чем проблема.
– Нет. Мы же заставляем Максима переться в эту усадьбу. А как ты там развернешься вообще? И получаются незасеянные участки. Крутится, вертится, затраты большие топлива, ломается техника. То есть с головой надо подходить при обработке почвы. Обработать неудобные места. А потом уже тебя запустить с этим агрегатом. Ну, в общем ты считаешь, эта машина хорошая?
– Хорошая.
– Она надежная, не ломается ничего?
– Я с ней поработал, она вообще простая.
– Простая?
– Даже в настройке нормы высева, мы с агрономом моментально перенастраиваемся. Здесь нет ничего, электроники поменьше, все просто.
– Просто, да? Спасибо, Максим, проинформировал.
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Есть еще сложности, о которых мы не знаем. О каких проблемах Лукашенко рассказали на «Гомсельмаше»?
Лукашенко в Логойском районе: не наведут порядок – доложишь, расстанемся со всеми. Повторять я больше не буду