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Президент попросил механизатора оценить белорусскую разработку: «А что настораживает тебя?»

25 августа 2021 18:17
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко с рабочей поездкой посетил Логойский район Минской области. Повод для встречи особенный. Ровно 25 лет назад по поручению главы государства на предприятии «Гомсельмаш» начали выпускать отечественные комбайны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня линейка белорусской сельхозтехники насчитывает десятки современных моделей и модификаций. Многие из них востребованы на мировом рынке и помогают убирать хлеб даже в Аргентине и Зимбабве.

Оценить отечественные разработки лучше всех могут наши механизаторы – тест-драйвы сельхозагрегатов они проводят на родной земле. Президент попросил честный отзыв на новую модель.

Президент попросил механизатора оценить белорусскую разработку: «А что настораживает тебя?»-1

Добрый день. Тебя как зовут?
– Максим.
Максим, ты не боишься на нем работать?
Нет.
Нет? А вообще, твое впечатление. Ты же сеял на разных сеялках, да?
Конечно, да.
Ну, вот эта машина?
Хорошая машина, производительность большая. В среднем 70-100 гектаров можно засеять за смену.
Ну а что настораживает тебя в этом агрегате?
– Первоначально ширина захвата очень большая. Потому что у нас поля со столбами.
Надо привыкнуть пока?

Президент попросил механизатора оценить белорусскую разработку: «А что настораживает тебя?»-4

Конечно.
Ну со столбами, Максим, это мы виноваты. Вот, начальники виноваты. Для того чтобы посеять, сначала надо эти столбы обойти сеялкой маленькой. Обойти и сделать проход, то есть обработать столбы.
Да, чтобы прямолинейно.
Да. А потом ты вышел со своей махиной, и не надо тебе там крутиться возле столбов.
Да-да.
Вот в чем проблема.
Нет. Мы же заставляем Максима переться в эту усадьбу. А как ты там развернешься вообще? И получаются незасеянные участки. Крутится, вертится, затраты большие топлива, ломается техника. То есть с головой надо подходить при обработке почвы. Обработать неудобные места. А потом уже тебя запустить с этим агрегатом. Ну, в общем ты считаешь, эта машина хорошая?

Президент попросил механизатора оценить белорусскую разработку: «А что настораживает тебя?»-7

Хорошая.
Она надежная, не ломается ничего?
Я с ней поработал, она вообще простая.
Простая?
Даже в настройке нормы высева, мы с агрономом моментально перенастраиваемся. Здесь нет ничего, электроники поменьше, все просто.
Просто, да? Спасибо, Максим, проинформировал.

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# Сельское хозяйство # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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