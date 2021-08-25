Президент попросил механизатора оценить белорусскую разработку: «А что настораживает тебя?»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко с рабочей поездкой посетил Логойский район Минской области. Повод для встречи особенный. Ровно 25 лет назад по поручению главы государства на предприятии «Гомсельмаш» начали выпускать отечественные комбайны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня линейка белорусской сельхозтехники насчитывает десятки современных моделей и модификаций. Многие из них востребованы на мировом рынке и помогают убирать хлеб даже в Аргентине и Зимбабве. Оценить отечественные разработки лучше всех могут наши механизаторы – тест-драйвы сельхозагрегатов они проводят на родной земле. Президент попросил честный отзыв на новую модель.

– Добрый день. Тебя как зовут?

– Максим.

– Максим, ты не боишься на нем работать?

– Нет.

– Нет? А вообще, твое впечатление. Ты же сеял на разных сеялках, да?

– Конечно, да.

– Ну, вот эта машина?

– Хорошая машина, производительность большая. В среднем 70-100 гектаров можно засеять за смену.

– Ну а что настораживает тебя в этом агрегате?

– Первоначально ширина захвата очень большая. Потому что у нас поля со столбами.

– Надо привыкнуть пока?