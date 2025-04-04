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WP: Америка уступает РФ в переговорах по Украине в Эр-Рияде

04 апреля 2025 13:35
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Американская делегация на переговорах с Россией в Эр-Рияде не сравнится с российской делегацией, состоящей из опытных дипломатов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Washington Post.

В переговорах, состоявшихся 18 февраля, приняли участие представители высшего руководства обеих стран. 

WP: Америка уступает РФ в переговорах по Украине в Эр-Рияде-1

Фото: pixabay

По итогам встречи Москва и Киев были готовы принять предложение США о 30-дневном перемирии, но после телефонного разговора лидеров РФ и США Путина и Трампа 18 марта договоренности были сорваны: Киев продолжил атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, в том числе нефтеперекачивающие и газовые станции.

Минобороны России назвало действия Украины уловкой, чтобы не допустить развала фронта ВСУ.

# Международная политика

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