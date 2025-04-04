Был ранен под Кёнигсбергом, но сражался до последнего дня войны! «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы ни коснулась война. Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Память нетленна. В год 80-летия Великой Победы телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй.

Калиновский Иван Константинович родился в сентябре 1917 года. Проживал в деревне Могилицы Ивацевичского района Брестской области. 23 июля 1944 года был призван Бытенским РВК. 31 августа 1944-го принял присягу. Звание – красноармеец, стрелок. Проходил службу в 138-м гвардейском стрелковом полку. Прибыл на фронт 4 августа 1944 года. Был ранен под Кенигсбергом. 2 декабря 1944 года был отправлен в госпиталь. Награжден медалью «За взятие Кенигсберга». С 14 февраля 1945 года снова отправлен на фронт. После 9 мая 1945-го проходил службу далее. Демобилизован 20 марта 1946 года согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР. Сразу получил две награды (утеряны).

Еще имел награды: орден Отечественной войны I степени, медаль Жукова, юбилейная медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной войне», юбилейная медаль «За доблесть и отвагу в Великой Отечественной войне» 25 лет Победы, юбилейная медаль «30 лет Победы в Великой Отечественной войне», юбилейная медаль «40 лет Победы в Великой Отечественной войне», юбилейная медаль «50 гадоў Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне 1941-1945 гг.», юбилейная медаль «60 лет Вооруженных сил СССР», юбилейная медаль «70 лет Вооруженных сил СССР».